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    Hürriyet >Kitap Sanat>Kanada'dan getirdi

    Kanada'dan getirdi

    AA
    22.09.2017 - 22:44 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 22:44

    KEMENÇE sanatçısı Emine Bostancı, Osmanlı sarayından çıkan İstanbul kemençesini, Kanada'da bulunan bugünkü sahibi Faruk Fettah'tan sıkı pazarlık sonucu satın aldığını vurgulayarak, "Hem asli vatanına döndürmüş olmaktan hem böyle zarif bir hatıraya sahip olabilmekten çok büyük bir mutluluk duydum" dedi.

    Kemençesinin peşinden 4 yıl koşturan Bostancı, Türkiye'de "Kastamonu", "Karadeniz" ve "İstanbul" olmak üzere 3 çeşit kemençe olduğunu belirtti.

    Bostancı, kemençenin kısa öyküsünü şöyle anlattı: “Kemençe, aslında Abdülaziz Han'ın cariyesi için Ermeni saz ustası Baron’a yaptırdığı bir kemençeymiş. Yani saraydan çıkma bir kemençe. Daha sonra Tanburi Cemil Bey'in öğrencisi, çok değerli bir kemençeci olan Fahire Fersan'a geçiyor ve ne hikmetse bazı maddi zorluklardan dolayı 1960'lı yıllarda Iraklı, petrol zengini birinin oğlu Faruk Fettah, gelip bu kemençeleri ve çok değerli Türk musikisi enstrümanlarını alıp Kanada'ya yerleşiyor."

    Etiketler: kemençe , Kanada , gazetehaberleri
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