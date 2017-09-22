Kanada'dan getirdi

Kemençesinin peşinden 4 yıl koşturan Bostancı, Türkiye'de "Kastamonu", "Karadeniz" ve "İstanbul" olmak üzere 3 çeşit kemençe olduğunu belirtti.



Bostancı, kemençenin kısa öyküsünü şöyle anlattı: “Kemençe, aslında Abdülaziz Han'ın cariyesi için Ermeni saz ustası Baron’a yaptırdığı bir kemençeymiş. Yani saraydan çıkma bir kemençe. Daha sonra Tanburi Cemil Bey'in öğrencisi, çok değerli bir kemençeci olan Fahire Fersan'a geçiyor ve ne hikmetse bazı maddi zorluklardan dolayı 1960'lı yıllarda Iraklı, petrol zengini birinin oğlu Faruk Fettah, gelip bu kemençeleri ve çok değerli Türk musikisi enstrümanlarını alıp Kanada'ya yerleşiyor."