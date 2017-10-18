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    Kanada'da "geleceğin şehri" inşa edilecek

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 21:14 | Son Güncelleme:

    Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in sahibi olduğu Sidewalk Labs, Kanada'nın başkenti Toronto'da dijital bir şehir inşa edecek.

    BBC'nin haberine göre, Sidewalk Labs, ilk etapta su kenarında 48 bin 500 metrekarelik alanı bir dizi "akıllı" teknoloji için işleyen laboratuvara dönüştürecek. 

    Sidewalk Toronto olarak bilinen Quayside'da hayata geçirilecek "geleceğin şehri", hızlı kablosuz bağlantı, milyonlarca sensör, sürdürülebilir enerji ve sürücüsüz araçlar için uygun ortamı sağlayacak. 

    Projeyi memnuniyetle karşılayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Quayside'da yeni teknolojiler için deneme tahtası oluşturulacak. Teknolojiler, daha akıllı, daha yeşil ve daha kapsayıcı şehirler inşa etmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı. 

    Etiketler: google , alphabet
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