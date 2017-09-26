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    Kanada’da damat, bir çocuğu boğulmaktan kurtardı

    AA
    26.09.2017 - 14:11 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:16

    Kanada’da bir damat, nikah sonrası fotoğraf çekimi sırasında nehre düşen çocuğu boğulmaktan kurtardı. Henüz nikahı olan damat, misafirlerin şaşkın bakışları arasında damatlığıyla suya atladı.

    BBC’nin haberine göre, Kanada’nın Ontario eyaletinin Cambridge kentinde nikahın ardından damat Clayton Cook, eşi Brittany ile fotoğraf çektirdiği sırada bir çocuğun nehirde çırpındığını gördü. Damatlığıyla suya atlayan Cook, çocuğu kıyıya çıkardı.

    Kanada’da damat, bir çocuğu boğulmaktan kurtardı

    Cook olayın ardından yaptığı açıklamada, “Birkaç çocuk çekim sırasında bizi takip ediyordu. Gözüm onlara takıldı çünkü suya çok yakınlardı. Daha sonra bir baktım çocuklardan biri suda çırpınıyor. Hemen atladım ve sadece onu sudan çektim” ifadelerini kullandı.

    Fotoğrafçı Darren Hatt, damadın çok hızlı hareket ettiğini, kurtarma anını ancak görüntüleyebildiğini belirtti.

    Çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    Etiketler: Kanada , damat , Ontario , Cambridge , Clayton Cook , Brittany , Darren Hatt
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