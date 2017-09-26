Kanada’da damat, bir çocuğu boğulmaktan kurtardı

BBC’nin haberine göre, Kanada’nın Ontario eyaletinin Cambridge kentinde nikahın ardından damat Clayton Cook, eşi Brittany ile fotoğraf çektirdiği sırada bir çocuğun nehirde çırpındığını gördü. Damatlığıyla suya atlayan Cook, çocuğu kıyıya çıkardı.

Cook olayın ardından yaptığı açıklamada, “Birkaç çocuk çekim sırasında bizi takip ediyordu. Gözüm onlara takıldı çünkü suya çok yakınlardı. Daha sonra bir baktım çocuklardan biri suda çırpınıyor. Hemen atladım ve sadece onu sudan çektim” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Darren Hatt, damadın çok hızlı hareket ettiğini, kurtarma anını ancak görüntüleyebildiğini belirtti.

Çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.