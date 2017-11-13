Kan yapacak tatlılarıyla meşhur 4 muhteşem tatlıcı

İnci Pastanesi

1944 yılında Luka Zigoris tarafından Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 124 numaralı binada hizmet vermeye başlayan pastane, 2012 yılında bu binadan taşınsa da yine Beyoğlu’nda o muhteşem profiterolünü sevenlerine sunmaya devam ediyor. Eğer aklınız çikolatalı bir tatlıya kayıyorsa ziyaret edilecek tek bir adres var: İnci Pastanesi. Çikolata ve tarih aşkına!

Meşhur Balkan Tulumba ve Dondurma

Seveni tarafından adeta çekirdek çitler gibi ağza atılan tulumba mutfağımızın en meşhur tatlılarından biridir. Çıtır çıtır bir tabaka altından gelen yumuşak iç kısım sizi nirvanaya ulaştırabilir. Eğer tulumba için siz de böyle duygular besliyorsanız, tek adresi Alibeyköy olan Meşhur Balkan Tulumba ve Dondurma’yı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Dondurmayla da ayrı bir güzel oluyormuş diyorlar.

Meşhur Bebek Badem Ezmesi

1904’ten beri badem ezmesinin en güzelini, en doğalını insanlığa sunan Meşhur Bebek Badem Ezmecisi, müdavimlerinin çok iyi tanıdığı Sevim Hanım tarafından işletiliyor. Sevim Hanım’ın dedesi bu dükkânı ilk olarak Mudanya’da açmış ancak daha sonrasında Bebek’e taşınılmış. Bunca süredir bir parça badem ezmesinin peşinde koşmamızın, üşenmeden Bebek trafiğine girmemizin nedeni ise kendilerinin badem ezmesini tamamen doğal, hiçbir tatlandırıcı kullanmadan yapmaları. Değer mi? Değer!

Zeynel Muhallebicisi

Sütlü tatlı tutkunlarını unutmadık. Onlar da bu lezzeti unutmazlar zaten. İstanbul’da sütlü tatlı dendi mi akla ilk gelen adres şüphesiz Zeynel Muhallebicisi’dir. Kazandibi, tavukgöğsü, su muhallebisi… Dilediğiniz her türlü sütlü tatlının en güzelini burada yersiniz.

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