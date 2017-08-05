Kan donduran ifade!.. 'Para ödediği için ailem şikayetçi olmamı istemiyor

Sanığın 2 çocuğa karşı eylemi nedeniyle beraat ettirilmesine muhalefet şerhi koyan mahkemenin kadın hakimi Berna Saçan Türker gerekçeli kararda, "Kapalı bir toplum yapısına sahip küçük bir şehirde 2 mağdurun ifadelerini değiştirmesi, aile, okul, toplum nezdinde gördükleri psikolojik baskı neticesinde namus, ar, haya gibi nitelendirmeler sebebiyle baskı kurulmuş olabileceğini göstermektedir" dedi.

Ergani İlçesinde fotoğrafçı Münir Y.'ın, 21 Mayıs 2015 günü fotoğraf çektirmek için işyerine gelen 12 yaşında 3 kız çocuğuna pornografik fotoğraflar gösterip, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Bir çocuğun olayı rehber öğretmenine anlatması üzerine tutuklanan Münir Y. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa müstehcen yayınlar izletmek' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelinin, fotoğraf çekimi sırasında mağdur çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu belirten savcı, işyerinde ele geçirilen hard diskte ise çok sayıda pornografik video bulunduğunu hatırlattı.

"PARA VERDİKLERİ İÇİN AİLEM ŞİKAYETÇİ OLMAMI İSTEMİYOR"

Münir Y. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada suçlamaları kabul etmedi. Münir Y. yargılama sırasında tahliye edilirken, mağdur çocuklardan 2'si şikayetini geri çekti. Mağdur A.A. ise, ifadesinde, sanığın elbisesini düzeltirken kendisine dokunduğunu, arkadaşını kendisine getirmesini isterken, bunu yaptığı tardirde günlük para vereceğini söylediğini anlattı. A.A. adlı kız, "Sanığın bizi dükkanına davet etmesi cinsel amaçlıydı. O olaydan sonra sanığın dükkanına gitmedim. Şikayetçi olmak istiyorum ama sanığın ailesi birkaç defa ailemin yanına geldi. Şikayetçi olmamamız konusunda aileme baskı yaptıkları ve bir miktar para ödediği için ailem şikayetçi olmamı istemiyor" dedi.

SANIĞA 3 BİN 960 LİRA AVUKATLIK ÜCRETİ

Mahkeme, sanık Münir Y.'yi mağdur A.A.'ya 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan, iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Diğer iki çocuğa karşı 'Çocuğun basit cinsel istismarı' ve 'Müstehcenlik' sanık hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, beraat ettiği suçlar nedeniyle 3 bin 960 lira paranın Hazine'den alınarak, Münir Y.'ye ödenmesine hükmetti.

"SANIĞIN KIZ ÇOCUKLARINA BU ŞEKİLDE DOKUNMA HAKKI YOK"

Mahkemenin kadın hakimi Berna Saçan Türker 2 sanığın beraat ettirilmesi kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, mağdur çocukların ilk ifadelerinde olayı ayrıntısı ile anlattığını belirten Türker, 2 çocuğun mahkeme aşamasında ifadesini değiştirdiğini kaydetti. Çocuk gelişim uzmanının, mağdurların ilk ifadesinde çelişki ve tutarsızlık görmediğini vurgulayan hakim Türker, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik çelişkili ifade verdiğini kaydetti. Sanığın ifadesinde çocukların güzel poz vermesi için cinsel amaç gütmeden dokunmuş olabileceğini söylediğini belirten Hakim Türker, yetişkine bile dokunmaması gereken sanığın o yaş grubundaki kız çocuklarına bu şekilde dokunma hakkı olmadığını kaydetti. Türker, sanığın işyerinde ele geçirilen flash bellekte, kuaför ve epilasyon merkezlerine ait kadın bacak ve koltuk altı görüntülerinin tespit edildiğini de belirtti.

"GERÇEĞİ ANLATMAKTAN KORKMUŞ OLABİLİRLER"

Mağdur çocukların ailelerinin, maddi olarak kötü durumda olduğunu belirten Hakim Berna Saçan Türker, sanığın 5-10 TL gibi küçük paralarla sosyo-ekonomik durumu kötü olan mağdurları kandırabileceğini kaydetti. Çocuk Gelişim Uzmanı raporuna göre, 2 mağdurun bir şeylerden çekindikleri için yalan söylediklerinin değerlendirildiğini ifade eden Türker, mağdur çocukların yaşları göz önüne alındığında ve başlarına iş açılacağını düşündüklerinden yalan söylemiş olabilecekleri ve gerçekleri anlatmaktan korkmuş olabileceklerini vurguladı. 2 mağdurun ifadelerinden dönmeleri ile ilgili değerlendirme yapan Türker, şöyle dredi:

"Kapalı bir toplum yapısına sahip küçük bir şehirde, aile, okul, toplum nezdinde gördükleri psikolojik baskı neticesinde namus, ar, haya gibi nitelendirmeler sebebiyle çocukların beyanlarından dönmeleri için üzerilerinde baskı kurulmuş olabileceği değerlendirilmektedir. Aksi halde bu yaş grubundaki çocukların bunları uydurmaları, olayları yaşanmış gibi anlatmaları hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki ergenliğe yeni giren bu yaş grubu çocukların hiçbir sebep yokken, üzerlerine böyle yakışıksız bir isnadı yapmaları mümkün görünmemektedir. Mağdurlardan biri tüm olanlara rağmen mahkemede yaşadıklarını anlatmıştır. Diğer çocukların önceki tutarlı beyanlarını inkar etmeleri, bu olayların yaşanmadığı anlamına gelmemektedir. Sanığın her 3 çocuğa karşı cinsel istismar suçunu işlediği sabittir."

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