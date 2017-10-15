Kamyonlardan pek ‘elektrik’ alamadık!

'DÜNYANIN enerjisini yöneten Türk’ olarak tanınan ‘Uluslararası Enerji Ajansı’ (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün Hürriyet’e yaptığı ziyarette global otomotiv sektörünün geleceğine ilişkin sorularımı yanıtladı. Dünyada 1 günde tüketilen petrol miktarının 86 milyar varilin üstünde olduğunu ve tüketimin her yıl yüzde 1.3 oranında arttığını belirten Birol, “Talebin yüzde 40’ı otomobil ve hafif ticari araçlardan, yüzde 40’ı kamyonlardan yüzde 20’si ise deniz ve havayolu taşımacılığı ile petrokimya endüstrisinden geliyor. Düşünün bugün petrol tüketiminin sadece 3’te 1’i Asya’daki kamyonlardan oluşuyor” açıklamasını yaptı. Birol, bu açıklamasıyla aslında elektrikli otomobillere yönelik çalışmalara dikkat çekip emisyon oranlarının ve petrol talebinin azılmasının sadece otomobillere bağlı olmadığının altını çizmek istedi.

2040’TA DOMİNE EDER

Kuşkusuz Fatih Birol’a göre de geleceği elektrikli otomobiller domine edecek. Bu yönde yatırımların hızla arttığını ve artmaya devam edeceğini kaydeden Birol konuşmasına şöyle devam etti: “2017 yılında tüm dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 1 milyon adede ulaşacak. Kuşkusuz 70 milyon adetlik otomobil satışı içinde bu düşük bir oran gibi gözükebilir. Ama batarya fiyatlarının ucuzlaması ve hükümetlerin alt yapı yatırımlarını hızlandırmasıyla bu oran çok hızlı bir şekilde artacaktır. IEA olarak 2030 yılı elektrikli araç filo tahminimizi geçtiğimiz aylarda ikiye katlayarak 23 milyondan 58 milyona çıkardık. Bana göre de 2040 yılından itibaren dünyada otomobil satışlarını artık elektrikli otomobiller domine edecek.”

ÇİN LİDERLİĞİ ELE ALDI

Elektrikli otomobil konusunda dümenin Çin’de olduğunu kaydeden Birol, “Çin bu alanda herkesin umut kaynağı. Düşünün sadece bu yıl 1 milyon elektrikli otomobilin yarısı Çin’de satıldı veya satılacak. Çin bu alanda öncü olacağını açıkladı. Zaten uluslararası otomotiv devleri de elektrikli otomobillerini Çin’de üretmek için anlaşmalar yaptı, ortaklıklar kurdu. Çin gelecekte elektrikli otomobillerin gelişip, ucuzlamasını sağlayabilecek tek ülke konumunda. Nasıl güneş enerjisi alanına girip 2014-2017 yılları arasında tüm dünyada güneş paneli maliyetlerini yarı yarıya düşürüp, 2017-2020 arasında bir o kadar daha düşüreceği belli olduysa, elektrikli otomobillerde de aynı şeyi yapacağı düşünülüyor. Çünkü elektrikli otomobil satışları artıkça hükümetlerin verdikleri sübvansiyonlar düşecek. Bu yüzden fiyatları düşmeli. Bunu yapabilecek tek ülke de Çin. Çin’de büyük adetlerde yapılan üretimler fiyatları aşağıya çekebiliyor” diye konuştu.

Ama Birol’un asıl vurgulamak istediği konu ise kamyonlar. Gelişmiş ülkelerin fosil yakıtın yarattığı yüksek emisyon oranlarını azaltmak için sınırlamalar getirdiği ve buna bağlı olarak otomotiv devlerinin elektrikli otolara öncelik verdiğini belirten Birol, ama toplam petrol tüketiminin yüzde 40’ını yapan kamyonlar konusunda ise hiç bir adımın atılmadığını söylüyor. Birol, “Bugün kamyonların çevreye saldıkları zehir otomobillerin çok çok üstünde. Ama baktığımızda biraz Amerika, Çin ve İsveç dışında hiç bir ülke bu konuda adım atmış değil. Eğer çevreyi düşünüyorsak otomobiller kadar kamyonların da elektrikliye dönmesi gerekir. IEA olarak bu konuyu yakında raporlarla gündeme getirip hükümetlere sunacağız” açıklamasını yaptı.

Son dönemde Volkswagen, Mercedes ve Tesla elektrikli kamyon konusunda çalışmalara başlarken, prototipler test edilmeye başlandı. Yakın zamanda diğer markaların da bu konuda çalışmalara hızla başlaması gerekiyor.

TÜRKİYE BU TRENİ YAKALAYABİLİR

Geleceği elektrikli araçların şekillendireceği ve bu konuda Türkiye’nin treni yakalayabileceğini belirten Birol, “Şu anda Çin bu alanda liderliği ele aldı. Türkiye’de de hem hükümet hem de özel sektörün bu konuda elini çabuk tutması gerekiyor. Bu konuda şansımız var” dedi.

Fatih Birol, 13 yıldır Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’na katıldığını belirterek, “Bugüne kadar elektrikli otomobil dışında bu kadar ilgi çeken ve bana sorulan başka bir konu hatırlamıyorum” dedi.

PETROL DEVLERİNDEN ŞARJ İSTASYONLARI

DÜNYADA elektrikli araçlara doğru kayışın petrol devlerinin de stratejilerini değiştireceğini kaydeden Fatih Birol, “Geçtiğimiz günlerde Shell, Hollanda’nın en büyük elektrik şarj istasyonu şirketi NewMotion’ı satın aldığını duyurdu. Avrupa çapında 50 bin şarj istasyonuna sahip olan firma bundan böyle Shell için elektrikli araçlara hizmet verecek. Petrol devleri kuşkusuz elektrikli otomobillerin hızla gelişmesini istemez ama bu gerçeği de görmezden gelip bir şey yapmadan oturmazlar. Çok fazla risk olduğu için bu riski dağıtmaları gerekiyor. Shell gibi diğer devler de yakın zamanda elektrikli araç konusunda yatırımlarını hızlandıracak. Kuşkusuz dünyada petrol bitmeyecek ama alternatiflerin artması yarışta geri kalmanızı sağlayabilir” açıklamasını yaptı.