Kamyonla çarpışan taksideki çift hayatını kaybetti

Kaza, Çubuk-Şabanözü karayolunda, Karadana Kavşağı’nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şabanözü’nden Çubuk yönüne giden Ömer Faruk Göksu yönetimindeki 06 CDT 06 plakalı taksi, karşı yönden gelen Barış Demir’in kullandığı 06 PLK 51 plakalı saman balyası yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, hurdaya dönen taksinin sürücüsü Ömer Faruk Göksu ve yanındaki eşi Fatma Göksu ağır yaralandı. Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekibi tarafından çıkarılan çift, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Fatma Göksu’nun ise sevk edildiği Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kamyon şoförü Barış Demir ifade için gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede uzun yıllardır taksicilik yapan 4 çocuk babası Ömer Faruk Göksu ile eşinin ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın etti. Göksu çiftininÿhasta ziyaretinden döndükleri öğrenilirken, cenazelerin ikindi namazının ardından bugün Paşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.