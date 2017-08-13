MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

    Kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

    İHA
    13 Ağustos 2017 - 10:36Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 10:36

    Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    ORHANGAZİ’de mermercilik yapan Ali Kacır (65), oğlu Nazmi Kacır (38) ve torunu Ali Arda Kacır (11), 16 V 6704 plakalı kamyonetle Boyalıca’da bir inşaatta çalışmak üzere yola çıktı. Ali Kacır idaresindeki kamyonet, Ilıca Tesisleri kavşağında karşı yönden gelen Çetin Arslanalp’in kullandığı (42) W-C 6000 Almanya plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ali ve oğlu Nazmi Kacır, 11 yaşındaki Ali Arda Kacır, cip sürücüsü Çetin Arslanalp ile aynı araçta bulunan Mustafa Mermertaş (37) ve Olcay Turna (33) yaralandı. Nazmi Kacır, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

    Kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

    Kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

    Kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

     

    Etiketler: KAZA , Orhangazi , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri