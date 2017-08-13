Kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ORHANGAZİ’de mermercilik yapan Ali Kacır (65), oğlu Nazmi Kacır (38) ve torunu Ali Arda Kacır (11), 16 V 6704 plakalı kamyonetle Boyalıca’da bir inşaatta çalışmak üzere yola çıktı. Ali Kacır idaresindeki kamyonet, Ilıca Tesisleri kavşağında karşı yönden gelen Çetin Arslanalp’in kullandığı (42) W-C 6000 Almanya plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ali ve oğlu Nazmi Kacır, 11 yaşındaki Ali Arda Kacır, cip sürücüsü Çetin Arslanalp ile aynı araçta bulunan Mustafa Mermertaş (37) ve Olcay Turna (33) yaralandı. Nazmi Kacır, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.