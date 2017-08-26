Kamyonet şoförü, seyir halinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi D-400 karayolunda 01 DAH 48 plakalı kamyoneti kullanan kimliği belirlenemeyen şoför, ışıklarda durduğu esnada uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucu madde kullanan şahıs, trafikte bulunan diğer sürücülere şaşkınlık yaşattı. Kamyonet şoförü uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek, trafikte bulunan diğer sürücülerin hayatlarını adeta hiçe saydı.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Vatandaşlar, kamyonet şoförüne tepki gösterdi.