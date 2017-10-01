Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Kamyonet düğüne gidenleri taşıyan minibüs ve otomobile çarptı: 10 yaralı

    Kamyonet düğüne gidenleri taşıyan minibüs ve otomobile çarptı: 10 yaralı

    Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)
    01.10.2017 - 08:00 | Son Güncelleme:

    ÇANAKKALE’nin Bayramiç İlçesi’nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet düğüne gidenlerin içinde bulunduğu bir minibüs ve otomobile çarptı. Şarampole devrilen minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde Çavuşlu Kavşağı’nda meydana geldi. Evciler Mahallesi’nden gelen ve şoförü tespit edilemeyen 17 LY 301 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen K.Ö. yönetimindeki 17 PH 165 plakalı minibüse ardından da M.B. yönetimindeki 17 SP 742 plakalı otomobile çarptı. Düğüne gidenlerin içindebulunduğu minibüs çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı.

    Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ünzüle Özer, Kerim Özer, Engin Akdağ, Ünzüle Narlı, Fatma Akar, Erhan Kabakoğlu, Neslihan Çetin, Hülya Özer, Hamide Akar ve Mesut Birol’u ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Öte yandan jandarma ekipleri kazaya neden olan yoluna devam 17 LY 301 plakalı kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruştura sürüyor.

    Etiketler: Çanakkale , KAZA , yaralı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri