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    Kamyondan boşaltılan buğdayların altında kalarak yaşamını yitirdi

    AA
    05 Ağustos 2017 - 22:17Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 22:58

    Uşak'ta bir işçi, arkasından geçtiği sırada kamyonun boşalttığı buğdayların altında kalarak hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre Uşak Pancar Kooperatifi'nde taşeron işçi olarak çalışan Ümit Aydın (19) iddiaya göre depoya buğday boşaltan 64 LD 702 plakalı kamyonun arkasından geçtiği sırada buğdayların altında kaldı. Bir süre sonra olayı fark edenlerce buğdayların altından çıkartılan genç özel bir araçla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

    Aydın, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aydın'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
    Kamyon sürücüsü A.S. gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: uşak , işçi , buğday
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