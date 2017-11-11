Kamyoncular da ISTAC tahkimden yararlanacak

İşbirliği protokolüne ISTAC adına Başkan Ziya Akıncı, BSEC-URTA adına Genel Sekreter Haydar Özkan imza attı. 2017-2020 dönem başkanlığını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) üstlendiği BSEC-URTA ile ISTAC arasındaki anlaşma, tüm Karadeniz hattı uluslararası karayolu taşımacılığı şirketlerini ISTAC tahkiminden yararlandırmayı hedefliyor. İthalat ve ihracatın büyük bir kısmının karayolu taşımacılığı ile gerçekleştiğine dikkat çeken ISTAC Başkanı Ziya Akıncı, şunları söyledi: “Türkiye ile bağlantılı taşımalarda karayolu trafiği çok önemli. Dolayısıyla ISTAC ile BSEC-URTA arasında imzaladığımız bu anlaşma ülkemiz için çok önemli fırsatlar sunuyor. Taraflar arasında karayolu taşımacılığında çok sayıda uyuşmazlık doğuyor.” BSEC-URTA Dönem Başkanı Aslı Gözütok da, karayolu taşımacılığında karşılaşılan ticari uyuşmazlıklarda ‘tahkim’i önemsediklerini ve ISTAC ile çok yönlü işbirliğinin sektöre avantaj sağlayacağını söyledi.