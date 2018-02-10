Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kamyona arkadan çarptılar

    Kamyona arkadan çarptılar

    DHA
    10.02.2018 - 21:04 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMANRAŞ’ta karayolunda seyir halindeki bir minibüs, kaya yüklü kamyona arkadan çarptı, Kırklareli’nde ise bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. İki kazada toplam 12 kişi ölürken, 7 kişi de yaralandı.

    Ankara'dan Gaziantep'e giden Cemal Avcı (40) yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, dün sabah aynı yöne giden Ali Daş yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hepsi akraba olan 13 kişinin bulunduğu minibüs hurdaya döndü. Minibüstekilerden Zeynep (35), Yusuf (19), Cuma (14), Cengiz (11), İsa (7), Celil (3), Songül (24), Cesur (1) ve Esra Avcı (6) öldü. Yaralı 7 kişiden 4’ü hastaneden taburcu edildi.

    TAVANI TIR’DA KALDI
    Kırklareli’nde ise Salih Bektaş yönetimindeki 22 DV 152 plakalı otomobil, dün sabah Kırklareli-Edirne Karayolu’nun İnece beldesi yakınlarında önünde seyreden N.A. yönetimindeki 34 HR 5303 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Cemal Demir, Hakkı Han ile Sezer Baymak öldü. 3 kişi yaralandı. Otomobilin tavanı TIR’ın dorsesinde asılı kaldı.

    Etiketler: Trafik kazası , ölümlü trafik kazası , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri