Kamyona arkadan çarptılar

Ankara'dan Gaziantep'e giden Cemal Avcı (40) yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, dün sabah aynı yöne giden Ali Daş yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hepsi akraba olan 13 kişinin bulunduğu minibüs hurdaya döndü. Minibüstekilerden Zeynep (35), Yusuf (19), Cuma (14), Cengiz (11), İsa (7), Celil (3), Songül (24), Cesur (1) ve Esra Avcı (6) öldü. Yaralı 7 kişiden 4’ü hastaneden taburcu edildi.



TAVANI TIR’DA KALDI

Kırklareli’nde ise Salih Bektaş yönetimindeki 22 DV 152 plakalı otomobil, dün sabah Kırklareli-Edirne Karayolu’nun İnece beldesi yakınlarında önünde seyreden N.A. yönetimindeki 34 HR 5303 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Cemal Demir, Hakkı Han ile Sezer Baymak öldü. 3 kişi yaralandı. Otomobilin tavanı TIR’ın dorsesinde asılı kaldı.