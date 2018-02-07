‘Kamyon terörü’ sürüyor

1.5 YIL SONRA DAVA

Kadıköy Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları sürerken 12 Mayıs 2016’da Yoğurtçu Parkı’nda yürürken, geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3.’ncü sınıf öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüyle ilgili soruşturma, 1.5 yılda tamamlanmıştı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmaya, tutuksuz sanıklar hafriyat kamyonu şoförü Mümin Kılıç, İSTAÇ A.Ş. Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl, İSTAÇ İş Güvenliği Uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB’nin kontrol elemanı Ergun Ata, Harita Mühendisi Kamil Celal Yıldırım, İSTAÇ A.Ş. Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci, İBB Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, müştekiler Nesrin Aslan ve Berdan Dere ile taraf avukatları katıldı.

‘GÜVENLİK ÖNLEMİ YOKTU’

Kaza sırasında olay yerinde bulunan ve tanık olarak dinlenen Kyndall Shea Mc Dorman, “Kamyonun etrafında şoförü yönlendiren herhangi birisi yoktu. Çarpma sırasında 2 veya 3 tekerlek maktulün üzerinden geçti. Ben, şoförün olduğu tarafa geçtim ve biraz ilerlemesini istedim. Ön tekerlekler maktulün üzerinde kalmıştı. Şoför biraz ilerledi ve maktul tekerleğin altından kurtuldu. Sonra şoför, maktulü ayak bileklerinden tutarak kamyonun altından aldı. Çalışma sahasında benim gözlemlediğim kadarıyla herhangi bir güvenlik ve uyarı tedbiri yoktu.“ dedi.

Sanıklardan İBB Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ ise, “Şoför arkadaşın o alanda geri manevra yapmaması gerekir. Düz olarak yola girmesi gerekir” dedi.

Sanıklar Zafer Karasaçlı ve Teyfur Bingöl’ün avukatı Rıza Saka da, “Kazanın oluşunda, elinde cep telefonu ve kulağında kulaklık olan merhumenin de kusurlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Mahkeme, eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Nisan’a erteledi.

ŞOFÖRLER İSYAN ETTİ

İSTANBUL’da 22 ayda 39 kişinin kamyon tekerlekleri altında yaşamını yitirince öfkenin hedefi olan hafriyat kamyonu sürücüleri de isyan etti. Anadolu yakasında faaliyet gösteren bir hafriyat firması, kamyonların üzerine ‘Biz terörist değiliz, milletimizin hizmetkârıyız’ yazılı pankart astı. Sözü bu kez kamyon şoförlerine verdik.

5 yıldır hafriyat firmasında çalışan Erdoğan Atalay, “Ölümlerin yüzde yüzünde şoför arkadaşlarımız kusurlu gibi gösteriliyor. Bizim araçlarımız genelde sağ taraftan kör nokta dediğimiz yerden kaza yapar. Vatandaş büyük araçları bilmiyor. Ehliyet kurslarında bu büyük araçtır, kör noktaları vardır, bunun sağına girilmez, sağından geçmeye çalışılmaz’ gibi şeyler öğretilse. Yayalar gelip tam bizim önümüzde duruyorlar. Benim onu görmem için ayağa kalkmam lazım. Kaza olduğunda bizler de çok üzülüyoruz” derken 15 yıllık kamyon şoförü Osman Bulat ise şunları söyledi: ”Küçük araçların emniyet şeridini kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü emniyet şeridinden gelip bize vuruyorlar. Kör nokta olduğu için bizler bunları göremiyoruz.”