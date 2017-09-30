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    Kamuda ‘uyum’ operasyonu

    Nuray BABACAN / ANKARA
    30.09.2017 - 20:41 | Son Güncelleme:

    Anayasa referandumu ile kabul edilen başkanlık sistemi, devlet yapısını sil baştan yeniden yapılandıracak. Bu konuda dört koldan çalışma yürütülüyor.

    Kamuda ‘uyum’ operasyonu
    Çalışmanın en önemli başlığını, başbakanlık ve başbakan yardımcılıklarına bağlı kurum ve kuruluşların ‘nereyle ilişkilendirileceği’ oluşturuyor. 25 kuruluşla ilgili tek tek analiz yapılıyor.

    MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması KHK ile yapıldığı için başta, Başbakanlık Teftiş Kurulu olmak üzere Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müstaşarlığı’nın nereye bağlanacağı da önemli bir başlık oluşturuyor.

    Teftiş Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’yla birleştirileceği, terörle mücadeleyle ilişkili iki kurumun da Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağı ifade ediliyor. Halen başbakan yardımcılıklarının görev alanlarında bulunan diğer 22 kurumun da ilgili bakanlıklara dağıtılması planlanıyor.

    Uyum düzenlemesi kapsamında Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret gibi bakanlıkların yeniden yapılandırılabileceği, bazı bakanlıkların ikiye bölünüp, bazılarının da birleştirileceği belirtiliyor. Çalışmada, bakan yardımcılığı da ele alınacak. Halen çoğunlukla AK Parti eski milletvekillerinin üstlendiği bu görevin lağvedilmesi de tartışılıyor. Aksi görüşü savunanlar statülerinin değiştirilmesini istiyor. Uyum paketinin önümüzdeki dönemde, diğerleriyle birlikte TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Ancak son anayasa değişikliğinde alınan yetki ile bu çalışmaların bir kısmı, istenirse 2019’dan sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de yapılabilecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , Anayasa referandumu , referandum
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