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Kamu Özel İşbirliği projelerine risk analizi

Neşe KARANFİL/ANKARA
16.01.2018 - 23:51 | Son Güncelleme:

KAMU Özel İşbirliği projeleri ile yapılan şehir hastaneleri, köprüler, tünellerin risk analizi çıkarılıyor.

Gelecek 25 yıla yönelik bu projelerin getirebileceği risklere ilişkin Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine ortak bir çalışma yapıyor. Çalışmada Uluslararası Para Fonu (IMF) da yer alıyor. IMF’den bir heyetin 2017 Aralık ayında geldiği ve bazı önerilerde bulunduğu değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi. Çalışmada bu projelerin enflasyon, kur ve büyüme karşısındaki risk analizinin yapıldığı bildirildi.

IMF’NİN TAVSİYESİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal önceki gün 2017 yılı bütçe gerçekleşmelerini açıkladığı basın toplantısında, Kamu Özel İşbirliği projelerinin bütçeye yükü bir soru üzerine, IMF ile teknik bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Onların bize birtakım tavsiyeleri ve teknik birtakım destekleri oldu. Burada istedik ki uluslararası standartlarla tam uyumlu bir çerçeve oluşturalım. Burada arkadaşlar o teknik yardımı da aldıktan sonra o konuyu toparlayınca açıklayacağız, bir miktar gecikti çünkü IMF heyeti aralıkta geldi, bazı değerlendirmeleri çok doğru ve haklı. Arkadaşlara o değerlendirmeleri esas alacak şekilde çalışmalarını yürütme talimatı verdim” dedi.

 

Etiketler: gazetehaberleri
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