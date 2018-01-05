Kamu ihalelerinde tahkim yolu açıldı

Düzenlemeye göre, kamu projelerinde uyuşmazlıkların yeni çözüm adresi; İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) olacak. ISTAC Başkanı Ziya Akıncı, yönetmelik değişikliği ile ISTAC’ın kamu kesiminde uyuşmazlıkların çözüm mercii olarak önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Özel sektörden tahkime ilginin hızla arttığını belirten Akıncı, “Artık kamu ihalelerinde de tahkim fırsatını kullanma yolu açıktır, bu düzenleme hem kamu için hem de kamuya iş yapan taraflar için önemli avantajlar sağlayacaktır” dedi.

İVME KAZANDIRACAK

Ziya Akıncı, ihale yönetmeliklerindeki değişikliği, “Türkiye’de tahkimin gelişmesine ivme kazandıracak bir sürecin başlangıcı” olarak değerlendirdi. Özel sektörün ardından, kamu ihaleleriyle ilgili uyuşmazlıklarda da tahkimi kullanma zemini yaratıldığını belirten Akıncı, yeni düzenlemenin sağlayacağı avantajları şöyle yorumladı: “Bu değişiklik sonucunda, sadece yabancı kişi ve kurumlarla değil, yerli ihale katılımcılarıyla imzalanan kamu sözleşmelerinde de İstanbul Tahkim Merkezi tahkimi tercih edilebilecek. Böylelikle kamu ihale sözleşmelerinde doğacak uyuşmazlıklar, uzman kişilerce az masrafla ve en çabuk şekilde nihai olarak çözümlenecek. Yabancı yatırımların ülkemize gelmesini kolaylaştıracak yeni düzenleme, bürokratların ve kamunun hızlı ve etkin çözüm ihtiyacını karşılayacak.”