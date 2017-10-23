KİK ile DSİ arasında iş birliği protokolü

Kamu İhale Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kamuda dijital dönüşüm çalışmalarının parçası olarak ihaleye katılım süreçlerinin kolaylaştırılması ve ihale işlemlerinin elektronik ortama taşınması konusunda son yıllarda önemli düzenlemeler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kurumun, kamu alımlarında yenilikçi yaklaşımların kullanımını "Kamu İhalelerinde Yeterlik Sisteminin Kurulması" projesiyle sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "20 Ekim'de imzalanan protokol çerçevesinde, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kurulacak sistemle DSİ'nin yapım işi ihalelerinde istenen katılım ve yeterliğe ilişkin bilgi ve belgelerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve bu belgelerin ihale süreçlerinde kullanılması hedefleniyor." değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu protokol ile ihale süreçlerinin kısaltılması ve bürokrasinin ortadan kaldırılmasıyla belgelerin sunulması ve değerlendirilmesi süreçlerinde yaşanan olumsuzlukların asgariye indirilmesi, oluşturulan ortak çalışma grubunun sektörün de görüşlerini alarak önemli yatırımlara konu kamu ihalelerini hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirecek çalışmalarda bulunması planlanıyor.

Projeyle ihalelerde kağıt ortamında belge sunumunun asgariye indirilmesi, tekliflerin hazırlanmasında işlem ve zaman maliyetinin azaltılması, kamu alımları piyasasına erişimin artırılması ve ihale komisyonlarının değerlendirme yapma süreçlerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Projenin elektronik ihale uygulamalarının yaygınlaşmasına ve yeterlik değerlendirmesine yönelik şikayetlerin azalmasına katkı sunması bekleniyor.