'Kamu Güvenliği'nde sürpriz değişiklik

Emekliliğini isteyen Dervişoğlu’ndan boşalan müsteşarlık görevine ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfihak Alpkan vekaleten getirildi. Görev değişiminin, MİT’in Cumhurbaşkanı’na bağlanmasından hemen sonra yapılması dikkat çekti.



MİT’TEN MÜSTEŞARLIĞA

Dervişoğlu, 22 Eylül 2014 tarihinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na getirilirken hakkında, “gerçeğe aykırı mal bildirimi” ve “haksız mal edinme” suçlamasıyla açılan dava da gündeme gelmişti. Gizli yapılan yargılamanın ardından Dervişoğlu, beraat etmişti.



Yaklaşık 3 yıl müsteşarlık görevini yürüten Dervişoğlu, süpriz bir kararla emekliliğini istedi. Dervişoğlu’nun görevden alınacağını öğrendikten sonra emeklilik dilekçesi verdiği iddia edildi. Dilekçesi işleme konulan Dervişoğlu’nun kamudaki görevi bitti.



PROF. DR. ALPKAN GETİRİLDİ

Dervişoğlu’ndan boşalan müsteşarlığa ise vekaleten Prof. Dr. Lütfihak Alpkan getirildi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (G.Y.T.E) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak da görev yapan Alpkan, uluslararası çalışmaları ve birçok dergiye yayın danışmanlığı yapmasıyla biliniyor. Alpkan’ın özgeçmişinde uzmanlık alanları olarak “Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi, Örgütsel Yenilik Yönetimi, Örgütsel Özdeğerleme, İş Analizi ve Eleman Seçimi” yazılı.



