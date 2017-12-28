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Kamu evlerinde kira belli oldu

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 22:35 | Son Güncelleme:

KAMU konutlarının 2018 yılı aylık kira bedelleri belirlendi.

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 2.07 lira, kalorifersiz konutlarda 3.24 lira, kaloriferli konutlarda 4.25 lira aylık kira bedeli alınacak.

Belirlenen kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan aylık metrekare başına 0.50 lira tahsil edilecek.

Elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 0.95 lira, su sayacının ayrılamaması durumunda metrekare başına 0.82 lira, her ikisinin de ayrılamaması halinde 1.76 lira, ilave kira bedeli alınacak.

Etiketler: Kamu kurumları , gazetehaberleri
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