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    Kamu Denetçiliği Kurumu kararını verdi! 40 yaşın üzerindeki öğrencinin zaferi

    AA
    26.01.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    Kaldığı yurttan çıkarılması nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran 40 yaş üstündeki öğrencinin yurt kaydı yeniden yapıldı.

     

    KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruma başvuran 40 yaşın üzerindeki öğrenci, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında annesiyle yaşadığı evin yıkılması ve annesinin vefatı sebebiyle, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından ara sınıf kontenjanından özel durumları gözetilerek erkek öğrenci yurduna yerleştirildiğini bildirdi.

    Başvurucu, yönetim tarafından yurtlara giriş kıstaslarının değiştirilmesi sebebiyle kaldığı yurttan çıkarıldığını ve mağdur edildiğini belirterek, kaydının yeniden yapılması talebiyle KDK'ye başvurdu.  KDK, şikayet başvurusunu inceleyerek, başvurucunun haklı olduğunu belirleyip, mağduriyetinin giderilmesi ve yurda kaydının yeniden yapılması için KYK Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdi.

    Görüşmeler sonucunda başvurucunun yurt kaydının yeniden yapılması sağlandı.  Başvurucu, KDK'nin girişimleriyle yurda kaydının yapıldığını belirterek, kurum ve yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

     

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    Etiketler: öğrenim desteği , son dakika
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