Zamansız şarkıların unutulmayan isimleri Kampüs'te! Bu şarkılar kalbimizde yaşıyor
Geçen hafta zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı ve grupları hatırlamıştık. Bu hafta ise ülkemizde yaşayan, bizlere muhteşem eserler bırakan ve aramızdan zamansız giden müzik insanları anıyoruz.
Geçtiğimiz hafta 23 Nisan’ı kutlarken her 23 Nisan’da olduğu gibi yine onu da hatırladık. Çünkü o 7’den 70’e herkesin Barış Abi’siydi. Yıllarca 7’den 70’e programında çocukları ağırladı. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti, dünyayı ayaklarımıza getirdi. O bir dünya insanıydı. Afrika’daki kabileleri gezmiş, gittiği yerlerde her canlıyla dost olmuştu.1991 yılında Tokyo’daki canlı performansında salondakilerin ellerinde Türk bayraklarıyla Kara Sevda şarkısını söylemesi ve salonun coşkulu görüntüsü ile akıllara kazındı. Barış Manço bu konser sonunda "barış ve kültür elçisi" plaketi/ madalyası ile ödüllendirilmiştir. Sen hep şarkılarımızda ve Moda 81300 adresinde bizlerle yaşayacaksın.
Türk pop müziğinin gelmiş geçmiş en güzel şarkılarında imzası olan bir müzik dehası! Sezen Aksu ile birlikte yaptıkları “Gülümse” albümü müziğin milatlarından sayılır. 1996 yılında özel uçağıyla evine dönerken uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Türk pop müzik piyasası ondan sonra derin bir darbe aldı diyebiliriz.
Bugün hala dillere pelesenk olan şarkıların bestesini, aranjesini yapmış olan Uzay Heparı’yı 1994 yılında motosikletiyle yaptığı kaza sonucu kaybettik. Günlerce süren yoğun bakım günlerinde bir umut diye beklemiştik. Türkiye’de gelmiş geçmiş en iyi müzik insanlarından biri olan Heparı, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Sertab Erener gibi bugün hala severek dinlediğimiz sanatçıların birçok şarkısının altına imzasını atmıştır. Gece Melek ve Bizim Çocuklar filmindeki performansıyla da dikkat çekmiştir.
Cem Karaca, Yavuz Çetin, Gökhan Semiz, Kerim Tekin, Harun Kolçak, Kazım Koyuncu, Barış Akarsu… Bizlere muhteşem şarkılar bırakıp, gittiler. Kendilerini her zaman hatırladığımız şarkılarından derlediğimiz listemiz spotify kanalımızda sizlerle.
Müzikle kalın,
Görüşmek üzere.
Yazar: Tuğba Badal
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