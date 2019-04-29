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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
29.04.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Zamansız şarkıların unutulmayan isimleri Kampüs'te! Bu şarkılar kalbimizde yaşıyor

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Zamansız şarkıların unutulmayan isimleri Kampüs'te! Bu şarkılar kalbimizde yaşıyor

Geçen hafta zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı ve grupları hatırlamıştık. Bu hafta ise ülkemizde yaşayan, bizlere muhteşem eserler bırakan ve aramızdan zamansız giden müzik insanları anıyoruz.

Zamansız şarkıların unutulmayan isimleri Kampüste Bu şarkılar kalbimizde yaşıyor

Barış Manço

Geçtiğimiz hafta 23 Nisan’ı kutlarken her 23 Nisan’da olduğu gibi yine onu da hatırladık. Çünkü o 7’den 70’e herkesin Barış Abi’siydi. Yıllarca 7’den 70’e programında çocukları ağırladı. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti, dünyayı ayaklarımıza getirdi. O bir dünya insanıydı. Afrika’daki kabileleri gezmiş, gittiği yerlerde her canlıyla dost olmuştu.1991 yılında Tokyo’daki canlı performansında salondakilerin ellerinde Türk bayraklarıyla Kara Sevda şarkısını söylemesi ve salonun coşkulu görüntüsü ile akıllara kazındı. Barış Manço bu konser sonunda "barış ve kültür elçisi" plaketi/ madalyası ile ödüllendirilmiştir. Sen hep şarkılarımızda ve Moda 81300 adresinde bizlerle yaşayacaksın.

Zamansız şarkıların unutulmayan isimleri Kampüste Bu şarkılar kalbimizde yaşıyor

Onno Tunç

Türk pop müziğinin gelmiş geçmiş en güzel şarkılarında imzası olan bir müzik dehası! Sezen Aksu ile birlikte yaptıkları “Gülümse” albümü müziğin milatlarından sayılır. 1996 yılında özel uçağıyla evine dönerken uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Türk pop müzik piyasası ondan sonra derin bir darbe aldı diyebiliriz.

Zamansız şarkıların unutulmayan isimleri Kampüste Bu şarkılar kalbimizde yaşıyor

Uzay Heparı

Bugün hala dillere pelesenk olan şarkıların bestesini, aranjesini yapmış olan Uzay Heparı’yı 1994 yılında motosikletiyle yaptığı kaza sonucu kaybettik. Günlerce süren yoğun bakım günlerinde bir umut diye beklemiştik. Türkiye’de gelmiş geçmiş en iyi müzik insanlarından biri olan Heparı, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Sertab Erener gibi bugün hala severek dinlediğimiz sanatçıların birçok şarkısının altına imzasını atmıştır. Gece Melek ve Bizim Çocuklar filmindeki performansıyla da dikkat çekmiştir.

 

Cem Karaca, Yavuz Çetin, Gökhan Semiz, Kerim Tekin, Harun Kolçak, Kazım Koyuncu, Barış Akarsu… Bizlere muhteşem şarkılar bırakıp, gittiler. Kendilerini her zaman hatırladığımız şarkılarından derlediğimiz listemiz spotify kanalımızda sizlerle.

Müzikle kalın,

Görüşmek üzere.

Yazar: Tuğba Badal

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