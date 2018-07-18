Yılın en büyük müzik festivali bu haftasonu... 72 saat kesintisiz müzik ve dans

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerYılın en büyük müzik festivali bu haftasonu... 72 saat kesintisiz müzik ve dans
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Kampüs
18.07.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Yılın en büyük müzik festivali bu haftasonu... 72 saat kesintisiz müzik ve dans

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Yılın en büyük müzik festivali bu haftasonu... 72 saat kesintisiz müzik ve dans

Burn Enerji İçeceği tarafından düzenlenen ve 5 sahnede 86 DJ ile kesintisiz müzik deneyimi sunan Big Burn İstanbul festivali şimdiden tükenen kamplı bilet kategorisi ile bu yaza da damgasını vurmaya hazırlanıyor! Türkiye'nin en büyük kamplı elektronik müzik festivali Big Burn Istanbul, ikinci kez yine muhteşem bir line-up ile müzikseverleri 20-21-22 Temmuz'da Suma Beach’in büyülü atmosferine bekliyor.

Yazın en çok beklenilen elektronik müzik festival Big Burn İstanbul bu sene 5 sahnesinde yine dünya elektronik müziğinin yıldızlarını ağırlıyor. Festivalin headlinerları Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, AME ve Tale Of Us gibi dev isimler olurken sosyal medya sayfaları daha şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumlar ile dolmuş durumda.

 

Festival katılımcılarını 3 gün boyunca aralıksız dans ettirecek diğer isimler ve günlük lineup açıklandı, katılımcılara ise hangi sahnede kimi dinleyeceklerini seçmek gibi zor bir karar vermek kaldı. Festival alanında daha pek çok sürpriz performansın da yer alacağı Big Burn İstanbul bir kez daha elektronik müzik tutkunlarını buluşturacak.

Yılın en büyük müzik festivali bu haftasonu... 72 saat kesintisiz müzik ve dans


Big Burn İstanbul 2018 Line Up:

20.07.2018 CUMA
MAGIC FOREST STAGE

21:00 – 22:30 RURU
22:30 – 00:00 CEM G
02:00 – 00:04 SONJA MOONEAR
06:00 – 08:00 ÂME DJ
08:00 -10:00 (((EMRE)))

 

FIRE STAGE

18:30 – 20:00 PASSONE
20:00 – 21:30 DEMİRABİ
21:30 – 22:50 ONGUN TÜTÜNCÜ
22:50 -  00:10 UGR
00:10 – 01:35 İLKER AKSUNGAR
01:35 -  03:00 JUNIOR
03:00 – 04:30 CURE SHOT
04:30 – 06:00 UGUR PROJECT

 

BEACH STAGE
15:00 – 16:30 DİRGEN
16:30 -  18:30 AYKÜT
18:00 – 19:30 M-IN
19:30 – 21:30 ARMAN AKINCI

           

21.07.2018 CUMARTESİ

BIG BURN STAGE  

21:00 - 22:00 ARKETİP
22:00 – 23:30 BANG!
01:30 – 03:00 AGENTS OF TIME
03:00 – 05:00 TALE OF US
05:00 – 06:30 TANGUN

  

MAGIC FOREST

19:00 – 21:00 MAXI STORRS
21:00 – 23:00 ZENDID
23:00 – 01:00 DIGBY
01:00 – 03:00 SAMMY DEE
03:00 – 05:00 SHAUN REEVES
05:00 – 08:00 SETH TROXLER 

 

FIRE STAGE

19:00 – 20:30 KORAY T
20:30 – 21:30 MOLø
21:30 – 22:30 PHIL JENSKY
22:30 – 23:30 VIBEKE BRUFF
23:30 – 00:30 KEMER TAKİNALP
00:30 – 02:00 FURKAN KURT
02:30 – 03:30 PHILIPP STRAUB
03:30 - 05:00 FEIZZA


BEACH STAGE

08:00 – 10:00 CLOVIS
10:00 – 12:00 DJ FATAL & TOTAL
12:00 – 14.00 ZOZO
14:00 – 16.00 KORNEL KOVACS
16:00 – 18:30 OBJEKT
18:30 – 21:00 PEGGY GOU

 

CHILLER STAGE

08:00 - 09:30 KUBALAS
09:30 – 11:00 HEIMAT
11:00 – 15:00 CARAVACA
15:00 – 17:00 CÜNAYT ÖZTÜRK
17:00 – 19:00 LEMURIAN
19:00 – 21:00 SAINTE VIE

 

22.07.2018 PAZAR

BIG BURN STAGE

20:00 – 21:00 HAVANTEPE
21:00 – 22:00 FERHAT ALBAYRAK
22:00 – 00:00 DUBFIRE
00:00 -  02:00 ADAM BEYER

 

MAGIC FOREST STAGE

08:00 – 11:30 BELLA SARRIS B2B O.BEE
11:30 – 13:00 Y.UNAN
02:00 – 04:00 EVRİM DE EVRİM B2B PROCOMBO

 

BEACH STAGE

07:00 - 08:30 STYLE IST
08:30 – 10:00 JUST D
10:00 – 11:30 ECE ÖZEL
11:30 – 14:30 ÖGEM YILMAZ
14:30 – 16:00 MARLO
16:00 – 17:30 SALLI
17:30 – 19:00 AKSAK B2B ORKUN BOZDEMIR
19:00 – 21:00 CLAPTONE

 

CHILLER STAGE

07.00 – 08:30 MENACHEM 26
08:30 – 10:00 CHARLIE CAN 7
10:00 – 11:30 MONALITY LIVE
11:30 – 13:30 CAN BALTA B2B MURATAN ÖZBEK
13:30 - 15:30 JAY
15:30 – 17:00 NUSAIBIN LIVE
17:00 – 19:00 BIRD OF MIND
19:00 - 21:00 MAGA

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