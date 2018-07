Yılın en büyük müzik festivali bu haftasonu... 72 saat kesintisiz müzik ve dans

Yazın en çok beklenilen elektronik müzik festival Big Burn İstanbul bu sene 5 sahnesinde yine dünya elektronik müziğinin yıldızlarını ağırlıyor. Festivalin headlinerları Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, AME ve Tale Of Us gibi dev isimler olurken sosyal medya sayfaları daha şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumlar ile dolmuş durumda.

Festival katılımcılarını 3 gün boyunca aralıksız dans ettirecek diğer isimler ve günlük lineup açıklandı, katılımcılara ise hangi sahnede kimi dinleyeceklerini seçmek gibi zor bir karar vermek kaldı. Festival alanında daha pek çok sürpriz performansın da yer alacağı Big Burn İstanbul bir kez daha elektronik müzik tutkunlarını buluşturacak.









Big Burn İstanbul 2018 Line Up:



20.07.2018 CUMA

MAGIC FOREST STAGE

21:00 – 22:30 RURU

22:30 – 00:00 CEM G

02:00 – 00:04 SONJA MOONEAR

06:00 – 08:00 ÂME DJ

08:00 -10:00 (((EMRE)))

FIRE STAGE

18:30 – 20:00 PASSONE

20:00 – 21:30 DEMİRABİ

21:30 – 22:50 ONGUN TÜTÜNCÜ

22:50 - 00:10 UGR

00:10 – 01:35 İLKER AKSUNGAR

01:35 - 03:00 JUNIOR

03:00 – 04:30 CURE SHOT

04:30 – 06:00 UGUR PROJECT

BEACH STAGE

15:00 – 16:30 DİRGEN

16:30 - 18:30 AYKÜT

18:00 – 19:30 M-IN

19:30 – 21:30 ARMAN AKINCI

21.07.2018 CUMARTESİ

BIG BURN STAGE

21:00 - 22:00 ARKETİP

22:00 – 23:30 BANG!

01:30 – 03:00 AGENTS OF TIME

03:00 – 05:00 TALE OF US

05:00 – 06:30 TANGUN

MAGIC FOREST

19:00 – 21:00 MAXI STORRS

21:00 – 23:00 ZENDID

23:00 – 01:00 DIGBY

01:00 – 03:00 SAMMY DEE

03:00 – 05:00 SHAUN REEVES

05:00 – 08:00 SETH TROXLER

FIRE STAGE

19:00 – 20:30 KORAY T

20:30 – 21:30 MOLø

21:30 – 22:30 PHIL JENSKY

22:30 – 23:30 VIBEKE BRUFF

23:30 – 00:30 KEMER TAKİNALP

00:30 – 02:00 FURKAN KURT

02:30 – 03:30 PHILIPP STRAUB

03:30 - 05:00 FEIZZA



BEACH STAGE

08:00 – 10:00 CLOVIS

10:00 – 12:00 DJ FATAL & TOTAL

12:00 – 14.00 ZOZO

14:00 – 16.00 KORNEL KOVACS

16:00 – 18:30 OBJEKT

18:30 – 21:00 PEGGY GOU

CHILLER STAGE

08:00 - 09:30 KUBALAS

09:30 – 11:00 HEIMAT

11:00 – 15:00 CARAVACA

15:00 – 17:00 CÜNAYT ÖZTÜRK

17:00 – 19:00 LEMURIAN

19:00 – 21:00 SAINTE VIE

22.07.2018 PAZAR

BIG BURN STAGE

20:00 – 21:00 HAVANTEPE

21:00 – 22:00 FERHAT ALBAYRAK

22:00 – 00:00 DUBFIRE

00:00 - 02:00 ADAM BEYER

MAGIC FOREST STAGE

08:00 – 11:30 BELLA SARRIS B2B O.BEE

11:30 – 13:00 Y.UNAN

02:00 – 04:00 EVRİM DE EVRİM B2B PROCOMBO

BEACH STAGE

07:00 - 08:30 STYLE IST

08:30 – 10:00 JUST D

10:00 – 11:30 ECE ÖZEL

11:30 – 14:30 ÖGEM YILMAZ

14:30 – 16:00 MARLO

16:00 – 17:30 SALLI

17:30 – 19:00 AKSAK B2B ORKUN BOZDEMIR

19:00 – 21:00 CLAPTONE

CHILLER STAGE

07.00 – 08:30 MENACHEM 26

08:30 – 10:00 CHARLIE CAN 7

10:00 – 11:30 MONALITY LIVE

11:30 – 13:30 CAN BALTA B2B MURATAN ÖZBEK

13:30 - 15:30 JAY

15:30 – 17:00 NUSAIBIN LIVE

17:00 – 19:00 BIRD OF MIND

19:00 - 21:00 MAGA