Yeni yıl ruhunu yaşatan 10 etkileyici film
110. sayımızın SineList köşesinde bu hafta, yeni yılın tatlı heyecanları sıcacık Noel öykülerine karışıyor.
Miracle on 34th Street (1947)
Mucizelere inananların çok seveceği bir Noel hikayesi. Küçük bir kızın mağazada çalışan bir adamı gerçek Noel Baba ilan etmesiyle gelişen mizah duygusunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu öykünün 3 dalda Oscar kazandığını da belirtelim.
White Christmas (1954)
Savaştan sonra gösteri dünyasına geri dönen iki yetenekli dansçıyla tanıştığımız bu hikayede bizi sürükleyici bir macera bekliyor. Bu filmin en güzel yanı sıra Irving Berlin klasiklerine doyacak olmamız.
Gremlins (1984)
Onu asla ıslatmayın, parlak ışıklardan uzak tutun ve asla gece beslemeyin. Henüz tanışmadıysanız sizi bu küçük canavarla tanıştırmak için can atıyoruz.
A Christmas Story (1983)
Küçükken çok isteyip de elde edemediğiniz o şey her neyse gülümseyerek hatırlamanıza sebep olacak sıcacık bir aile filmi.
Christmas Vacation (1989)
Klasik bir Noel heyecanı filmi daha. Griswoldlar’ın geleneksel aile kutlamalarının bir parçası olalım hadi.
The Nightmare Before Christmas (1993)
Halloween Kenti’nin Balkabağı Kralı artık bu rolünden çok sıkılmıştır. Ve o sene, yine bir Noel telaşının tam ortasında geceyarısı çocuklara hediye verme işini Noel Baba’dan devralmak ister.
Kiss Kiss Bang Bang (2005)
Cannes Film Festivali’ndeki gösteriminde seyircilerini kahkahaya boğan nefis bir suç komedi filmi. Hikayenin geçtiği zamanlama ise oldukça manidar!
Un conte de Noel (2008)
Herkes bir Noel masasının eğlenceli olmasını bekler, birbirinden ilginç dramlar ise bu hikayenin can alıcı kısmı.
A Christmas Carol (2009)
Charles Dickens’ın meşhur Noel hikayesinin nefis bir uyarlaması olan film; inatçı, cimri ve huysuz bir adamın dönüşümüne ortak ediyor bizi.
Arthur Christmas (2011)
Noel Baba o kadar hediyeyi bir gecede nasıl dağıtabilir ki! Tabii ki operasyon ekibi sayesinde. Bu maceraya kimse hayır diyemez.
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