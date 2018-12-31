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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Yeni yıl ruhunu yaşatan 10 etkileyici film

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Yeni yıl ruhunu yaşatan 10 etkileyici film

110. sayımızın SineList köşesinde bu hafta, yeni yılın tatlı heyecanları sıcacık Noel öykülerine karışıyor.

Miracle on 34th Street (1947)

Mucizelere inananların çok seveceği bir Noel hikayesi. Küçük bir kızın mağazada çalışan bir adamı gerçek Noel Baba ilan etmesiyle gelişen mizah duygusunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu öykünün 3 dalda Oscar kazandığını da belirtelim.

 

White Christmas (1954)

Savaştan sonra gösteri dünyasına geri dönen iki yetenekli dansçıyla tanıştığımız bu hikayede bizi sürükleyici bir macera bekliyor.  Bu filmin en güzel yanı sıra Irving Berlin klasiklerine doyacak olmamız.

 

Gremlins (1984)

Onu asla ıslatmayın, parlak ışıklardan uzak tutun ve asla gece beslemeyin. Henüz tanışmadıysanız sizi bu küçük canavarla tanıştırmak için can atıyoruz.

 

A Christmas Story (1983)

Küçükken çok isteyip de elde edemediğiniz o şey her neyse gülümseyerek hatırlamanıza sebep olacak sıcacık bir aile filmi.

 

Christmas Vacation (1989)

Klasik bir Noel heyecanı filmi daha. Griswoldlar’ın geleneksel aile kutlamalarının bir parçası olalım hadi.

 

The Nightmare Before Christmas (1993)

Halloween Kenti’nin Balkabağı Kralı artık bu rolünden çok sıkılmıştır. Ve o sene, yine bir Noel telaşının tam ortasında geceyarısı çocuklara hediye verme işini Noel Baba’dan devralmak ister.

 

Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Cannes Film Festivali’ndeki gösteriminde seyircilerini kahkahaya boğan nefis bir suç komedi filmi. Hikayenin geçtiği zamanlama ise oldukça manidar!

 

Un conte de Noel (2008)

Herkes bir Noel masasının eğlenceli olmasını bekler, birbirinden ilginç dramlar ise bu hikayenin can alıcı kısmı.

 

A Christmas Carol (2009)

Charles Dickens’ın meşhur Noel hikayesinin nefis bir uyarlaması olan film; inatçı, cimri ve huysuz bir adamın dönüşümüne ortak ediyor bizi.

 

Arthur Christmas (2011)

Noel Baba o kadar hediyeyi bir gecede nasıl dağıtabilir ki! Tabii ki operasyon ekibi sayesinde. Bu maceraya kimse hayır diyemez.

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