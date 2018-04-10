Yeditepe Üniversitesi Tiyatrosu "Kuvâyi Milliye" ile sahnede

Bir milletin özgürlük yolunda yüreğinden hiç eksilmeyen cesareti, umudu… Ayağında çarık, yüreğinde özgürlük ateşi… Bağımsızlık yolunda, hissettikleri tek acı, esaretin acısı olan etten duvarlar…

Usta şair Nazım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı kahramanları, Yeditepe Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin oluşturduğu Yeditepe Üniversitesi Tiyatrosu’yla yeniden hayat buluyor.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Balay’ın yönettiği oyunda Meftune Yüce, Meltem Şimşek, Tolgahan Acar, Filiz Düşünceli, Barbaros Fırıldak, Burcu Kasapoğlu, Başak Şentürk, Ceren Ünek, Emirhan Öztürk, Serhat Özkan, Yavuz Fırıldak, Filiz Süzel Müminoğlu ve Mehmet Yılmaz rol alıyor.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatrosu, Kuvayı Milliye Destanı tiyatro oyununun halka açık ilk gösterimini, Kozzy AVM içinde bulunan Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde, 12 Nisan Perşembe günü, saat 20.00’de gerçekleştiriyor.