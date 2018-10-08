Yeditepe Üniversitesi Dünya Otomotiv Konferansı’nda
Yeditepe Üniversitesi, bronz sponsoru olduğu 5. Dünya Otomotiv Konferansı’nda “E7 CONCEPT” isimli elektrikli aracı, üniversite-sanayi işbirliği modellerini konu alan workshop’ları ve sunumlarıyla yer aldı.
Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün lider firmalarının buluştuğu ve en güncel gelişmelerin konuşulduğu 5. Dünya Otomotiv Konferansı, 4-5 Ekim tarihlerinde, Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirildi.
Üniversite - Sanayi İş birliği
Konferansta Yeditepe Üniversitesi; Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayşem Gülin Başar, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin ve Yüksek Mühendis Bünyamin Eşiyok’un yürütücüsü olduğu, üiversite-sanayi işbirliği modellerini inceleyen bir workshop gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyadaki üniversite-sanayi işbirliği modelleri, Yeditepe Üniversitesi’nin yaptığı işbirlikleri ve Yeditepe Üniversitesi-MAN Türkiye A.Ş işbirliğinin anlatıldığı workshop’ta, katılımcıların otonom toplu taşıma araçlarıyla ilgili zihin haritası çıkarıldı. Üniversite tarafından ayrıca, otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açan “Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı Sertifika Programı” da tanıtıldı.
“E7 CONCEPT” Otelin Girişinde Sergilendi
Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Kulübü’nce üretilen “E7 CONCEPT” isimli elektrikli otomobil, konferansın yapıldığı Wyndham Grand Levent girişinde sergilendi. Otomotiv Kulübü Takım Kaptanı Orçun Emre Bakırcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Alican Çeviker, Onur Gündoğdu, Batuhan Özdemir ve Özgür Erdemir’in üniversitede bulunan iki atölyede, yaklaşık 3 ay çalışarak tamamladığı araç, büyük ilgi gördü. Önümüzdeki yıl TÜBİTAK Efficiency Challenge’da 80’e yakın okulla yarışacak olan E7 CONCEPT, 1 KW motora ve tamamı karbon fiber gövde yapısına sahip; 60 kilometre hızla, 1,5 saat şarja ihtiyaç duymadan yol alabiliyor.
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