Yeditepe Üniversitesi Dünya Otomotiv Konferansı’nda

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.10.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Yeditepe Üniversitesi Dünya Otomotiv Konferansı’nda

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Yeditepe Üniversitesi Dünya Otomotiv Konferansı’nda

Yeditepe Üniversitesi, bronz sponsoru olduğu 5. Dünya Otomotiv Konferansı’nda “E7 CONCEPT” isimli elektrikli aracı, üniversite-sanayi işbirliği modellerini konu alan workshop’ları ve sunumlarıyla yer aldı.

Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün lider firmalarının buluştuğu ve en güncel gelişmelerin konuşulduğu 5. Dünya Otomotiv Konferansı, 4-5 Ekim tarihlerinde, Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirildi.

Üniversite - Sanayi İş birliği

Konferansta Yeditepe Üniversitesi; Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayşem Gülin Başar, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin ve Yüksek Mühendis Bünyamin Eşiyok’un yürütücüsü olduğu, üiversite-sanayi işbirliği modellerini inceleyen bir workshop gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyadaki üniversite-sanayi işbirliği modelleri, Yeditepe Üniversitesi’nin yaptığı işbirlikleri ve Yeditepe Üniversitesi-MAN Türkiye A.Ş işbirliğinin anlatıldığı workshop’ta, katılımcıların otonom toplu taşıma araçlarıyla ilgili zihin haritası çıkarıldı. Üniversite tarafından ayrıca, otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açan “Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı Sertifika Programı” da tanıtıldı.

Yeditepe Üniversitesi Dünya Otomotiv Konferansı’nda

“E7 CONCEPT” Otelin Girişinde Sergilendi

Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Kulübü’nce üretilen “E7 CONCEPT” isimli elektrikli otomobil, konferansın yapıldığı Wyndham Grand Levent girişinde sergilendi. Otomotiv Kulübü Takım Kaptanı Orçun Emre Bakırcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Alican Çeviker, Onur Gündoğdu, Batuhan Özdemir ve Özgür Erdemir’in üniversitede bulunan iki atölyede, yaklaşık 3 ay çalışarak tamamladığı araç, büyük ilgi gördü. Önümüzdeki yıl TÜBİTAK Efficiency Challenge’da 80’e yakın okulla yarışacak olan E7 CONCEPT, 1 KW motora ve tamamı karbon fiber gövde yapısına sahip; 60 kilometre hızla, 1,5 saat şarja ihtiyaç duymadan yol alabiliyor.

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