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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Yeditepe Üniversitesi, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde

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Yeditepe Üniversitesi, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde, 19 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında 8 projeyle yer alacak.

Yeditepe Üniversitesi’nin tema sponsoru olduğu 4. İstanbul Tasarım Bienali, Jan Boelen’in küratörlüğünde, “Okullar Okulu” temasıyla, 22 Eylül – 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X İstanbul olmak üzere Beyoğlu bölgesindeki altı mekâna yayılacak olan bienalde, tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok farklı alandan, 6 kıtadan 100’ün üzerinde katılımcının projeleri görülebilecek. Bienalde Yeditepe Üniversitesi de, 19 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında, 8 projeyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergiler

Üniversite misafir okul olarak Akbank Sanat’ta, 25 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında 4. İstanbul Tasarım Bienali classroom/dersliklerinden birini üniversitenin farklı bölümleri tarafından düzenlenen atölye ve panellerle stüdyoya dönüştürecek.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Mutaf Büyükerman ve Dr. Öğretim Üyesi Demet Karapınar’ın “The Perfect Time” isimli projesi ile Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ergül Özkutan’ın “100 Frame Intervals” isimli projesi, 25 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında, Akbank Sanat’taki derslikte sergilenecek.

Mükemmel Zamanınızı Bulun

Öğrenmenin, konsantrasyon ve yaratıcılığın gün içinde en iyi olduğu saatin herkes tarafından farklı hissedildiği prensibine dayanan “The Perfect Time” enstalasyonu, zamanın katı toplumsal normlara bağlanmasını, mesai saatleri, öğrenim saatleri, tatil günleri ve iş günleri gibi sistemin dayattığı yerleşik tanımları sorguluyor. The Perfect Time’ı ziyaret edenler mekânda kendilerini bekleyen küp şeklindeki dijital saatlerle farklı bir deneyim yaşayacak, kendileri için mükemmel zamanı bulacak.

100 Frame Intervals

İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ergül Özkutan’ın “21. yüzyıl dünyasını temsil etmek için yeni bilgi kaynaklarını nasıl kullanabiliriz?” sorusundan hareketle hazırladığı “100 Frame Intervals” projesi, katılımcıların bir kamera yardımıyla yakalanan 100 karelik görüntüleri üzerinden bir “yaşam haritası” çıkarmaya odaklanıyor.

İstanbul Çocuklar İçin Yeniden Haritalanıyor

“İstanbul’u Çocuk Gözünden Haritalama” isimli projede İstanbul bu kez, çocukların istediği boyutlarda ve onların boyutlarına uygun olarak haritalandırılacak. Kapalı konutlar, okul ve AVM’ler içinde, kentlerin büyüklüğü ve çeşitli güvenlik sorunları nedeniyle özgürce hareket edemeyen çocukları anlamak için gerçekleştirilen projede ilk olarak 29-30 Eylül tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde çocuklara yönelik bir workshop gerçekleştirilecek.

İstanbul’daki 8 İSTEK okulundan, 6-12 yaş arası toplam 14 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek Workshop’ta, fotoğraflama, dijital görüntüleme, zihinsel harita çizimleri, çeşitli notlar, eskizler gibi veriler toplanarak harita üzerinde birleştirilecek. Ayrıca çocuklardan belirlenen sınırlı alan içerisinde kendi simgesel mekânlarını tarif etmeleri istenecek. Böylece, çocuk ölçeğinde, çocuk algısında ve çocuk deneyimi üzerinden bir haritalama gerçekleştirilebilecek.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Özdemir Darby, İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Akyıldız Hatırnaz, Dr. Öğretim Üyesi Gözde Çelik, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşem G. Başar, Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin’in imzasını taşıyan projede workshop’tan elde edilecek veriler, 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, 26 Ekim’de Akbank Sanat’taki derslikte sergilenecek.

All Around

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nden geçen akademik yılda mezun olan Billur Bolel, 27 Ekim’de, Akbank Sanat’taki derslikte bizi İzlanda’ya ve küresel ısınmanın sonuçlarını izlemeye götürecek. İzlanda’da eriyen buzulların ve yükselen su seviyelerinin etkilerini haritalandıran Bolel, ziyaretçilerine, İzlanda’da 360 derece kamera ile kayıt altına aldığı bölgeleri sanal gerçeklik gözlükleri ile izleme olanağı sunacak.

7Tepe’yi Aramak

Tarihi yarımadanın kent surları içinde kalan 7 tepesi üzerine kurulmuş olan İstanbul’un hikâyesine dayanan projede, geçmişten günümüze gelen değişimlerle İstanbul’un 7 tepesinin güncelliğini korumadığı düşüncesiyle, farklı yeni 7 tepe aranıyor.

Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi’nde 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında bir workshop gerçekleştirilecek. Workshop’ta İstanbul genelindeki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinden gelen 49 öğrenci, 7 gruba ayrılarak, kendi yedi tepelerini, anahtar kelimeler doğrultusunda, fotoğraf ve video kayıt gibi yöntemler kullanarak tespit edecek.

Mimarlık Bölümü Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Özdemir Darby, İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Akyıldız Hatırnaz, Dr. Öğretim Üyesi Gözde Çelik, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşem G. Başar, Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin’in imzasını taşıyan projede workshop’tan elde edilecek veriler, 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, 30 Ekim’de, Akbank Sanat’taki derslikte sergilenecek.

Tasarım Konuşmaları Maratonu

Pera Müzesi Konferans Salonu’nda, 19 Ekim’de, 10.00-22.00 saatleri arasında ise Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’ndeki bölümlerinin katılımıyla “Tasarım Konuşmaları Maratonu” gerçekleştirilecek. Maratonda, tasarım, sanat ve kültür ile ilgili, mekan, şehir, nüfus, toplumsallık ve bireysellik ilişkisi, yaşam alanları ve yaşam biçimleri, yeni görsel diller, yeni ölçümler, yeni haritalar temalı güncel tasarım konuları ele alınacak.

Bosphorus SMLXL

Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr Ece Ceylan Baba, Dr. Öğretim Üyesi Moira Valeri Architecture, Dr. Öğretim Üyesi Burçin Başyazıcı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Funda Yıldırım’ın imzasını taşıyan “Bosphorus SMLXL” isimli çalıştay ise 31 Ekim’de ziyaretçilerle buluşacak. Çalıştay, çeşitli ölçekler üzerinden İstanbul Boğazı’na odaklanıyor ve Boğaz’ı canlı ve yaşayan bir mekân olarak ele alıyor.

Flashmob

Bosphorus SMLXL çalıştay grubu öğrencileri, bienal kapsamında flashmob etkinliği de gerçekleştirecek. Öğrenciler, çalıştay yürütücüleri ile birlikte belirledikleri çalışma mekânlarına göre gruplara ayrılacak ve her grup gün içi çalışmalarını kentin belirli bir mekanında flashmob performansı olarak sergileyecekler.

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