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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Yazlık şarkıları hatırlayıp kop kop'a hazır mısın kampüslü?

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Yazlık şarkıları hatırlayıp kop kop'a hazır mısın kampüslü?

Yaz biraz gecikti. Neredeyse haziran geldi ama bu yıl yaz bir türlü gelemedi. Havalar hala bir soğuk bir sıcak etkisiyle devam ederken biz kışlıkları kaldırmaya başladık. Kışın kasvetini, durağanlığını üzerimizden atmanın en tatlı yolu yazlıkları çıkarmaya başlamak. O halde playlistlerimizde de yazlıkları çıkarma vakti...

Demet Akalın – N’apıyorsan Yap

Yaz şarkısı denilince akla gelen ilk isimlerden biri Demet abla. Her yaza damgasını vuran hitleriyle, beachlerin clupların vazgeçilmezi olur. Sabahtan akşama kadar Demet ablayı dinler dururuz. Bu yaz bir şey yapmayacak mı derken “Napıyorsan Yap” dedi bize.

 

Hande Yener – Aşk Tohumu

Pop müziğin kraliçesi. Biz demiyoruz kendi albümünü yaptı. Kim ne derse desin, yazlık şarkıların başında Hande Yener şarkıları da yer alır. Hatta bazen Demet ablamızla kıyasıya yarışırlar ama hangisi daha iyi tartışmalarının sonu hiç gelmedi, gelmeyecek. Bu yaza damgasını vurur mu bilemem ama sahillerde, kumsallarda bolca dinleyeceğiz o belli.

 

Aleyna Tilki – Nasılsın Aşkta?

Aleyna Tilki’nin yeni single şarkısı olan ‘Nasılsın Aşkta’ netd müzik kanalında sürpriz olarak yayınlandı. Uzun süredir yeni şarkı çıkarması beklenen Aleyna Tilki, adeta yazın geldiğinin habercisi olarak şarkısını piyasaya sürdü. Çokça dinlenilenler arasında yer alır mı? Tartışılır. Fakat O Sen Olsan Bari daha uzun süre plajların tozunu toprağını atar.

 

Bu yaz da hep kop kop eğlenmeniz dileğiyle spotify listemizi de hazırladık.

 

Müzikle kalın.

 

 

Hazırlayan: Tuğba Badal

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