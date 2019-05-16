Yazlık şarkıları hatırlayıp kop kop'a hazır mısın kampüslü?
Yaz biraz gecikti. Neredeyse haziran geldi ama bu yıl yaz bir türlü gelemedi. Havalar hala bir soğuk bir sıcak etkisiyle devam ederken biz kışlıkları kaldırmaya başladık. Kışın kasvetini, durağanlığını üzerimizden atmanın en tatlı yolu yazlıkları çıkarmaya başlamak. O halde playlistlerimizde de yazlıkları çıkarma vakti...
Demet Akalın – N’apıyorsan Yap
Yaz şarkısı denilince akla gelen ilk isimlerden biri Demet abla. Her yaza damgasını vuran hitleriyle, beachlerin clupların vazgeçilmezi olur. Sabahtan akşama kadar Demet ablayı dinler dururuz. Bu yaz bir şey yapmayacak mı derken “Napıyorsan Yap” dedi bize.
Hande Yener – Aşk Tohumu
Pop müziğin kraliçesi. Biz demiyoruz kendi albümünü yaptı. Kim ne derse desin, yazlık şarkıların başında Hande Yener şarkıları da yer alır. Hatta bazen Demet ablamızla kıyasıya yarışırlar ama hangisi daha iyi tartışmalarının sonu hiç gelmedi, gelmeyecek. Bu yaza damgasını vurur mu bilemem ama sahillerde, kumsallarda bolca dinleyeceğiz o belli.
Aleyna Tilki – Nasılsın Aşkta?
Aleyna Tilki’nin yeni single şarkısı olan ‘Nasılsın Aşkta’ netd müzik kanalında sürpriz olarak yayınlandı. Uzun süredir yeni şarkı çıkarması beklenen Aleyna Tilki, adeta yazın geldiğinin habercisi olarak şarkısını piyasaya sürdü. Çokça dinlenilenler arasında yer alır mı? Tartışılır. Fakat O Sen Olsan Bari daha uzun süre plajların tozunu toprağını atar.
Bu yaz da hep kop kop eğlenmeniz dileğiyle spotify listemizi de hazırladık.
Müzikle kalın.
Hazırlayan: Tuğba Badal
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