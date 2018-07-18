“Yazılım Geliştirme Mühendisliği” en çok başvurulan mühendislik dalı oldu
Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu İstihdam Endeksi ile istihdam piyasasına ilişkin güncel verileri paylaşmaya ve yeni iç görüler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Haziran ayı verilerine göre, şirketlerin “Tekstil Mühendisliği” pozisyonuna olan ihtiyacı geçen yıldan bu yana iki katına çıktı. Yazılım Geliştirme Mühendisliği ise mühendislik pozisyonları arasında, bir önceki aya göre en çok başvurulan mühendislik dalı oldu.
Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu olan Kariyer.net tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İstihdam Endeksi verilerine göre, Haziran ayında yeni iş ilanı sayısı 16.954 olarak gerçekleşti. Yeni iş ilanlarında iş günü ortalamasına bakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artış yaşanırken; Ramazan Bayramı ve diğer mevsimsel etkiler nedeniyle, bir önceki aya göre yüzde 8 oranında düşüş görüldü.
Şirketlerin “Tekstil Mühendisliği” pozisyonuna olan ihtiyacı iki katına çıktı
Şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu pozisyonlara bakıldığında; Tekstil Mühendislerine olan ihtiyacın iki katına çıkmasıyla bu pozisyon, geçen yıldan bu yana en çok artış yakalayan pozisyon oldu. Sosyal Medya Uzmanlığı, yüzde 62’ lik artışla ikinci sırada yer alırken, ilk 10’a giren diğer pozisyonlar şöyle sıralandı: Üretim Operatörü, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, CNC Operatörü, Ziraat Mühendisi, Sistem Mühendisi, İş Analisti, Yazılım Geliştirme Mühendisi ve Muhasebe Müdürü.
Mühendislik pozisyonları arasında en çok “Yazılım Geliştirme Mühendisliği”ne başvuruldu
Haziran ayında en fazla başvurulan mühendislik pozisyonlarına bakıldığında; Yazılım Geliştirme Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği pozisyonlarına yapılan başvuruların, bir önceki aya göre, yüzde 20 oranında arttığı ortaya çıktı. Bu pozisyonları, yüzde 17 artışla Sistem Mühendisliği, yüzde 15 artışla Makine Mühendisliği ve yüzde 14 artışla Yazılım Mühendisliği pozisyonları izledi.
Başvuru yapan adayların özgeçmişlerinde en fazla yer alan bölümler incelendiğinde ise İşletme, İktisat ve Makine Mühendisliği bölümlerinin ilk üç sırada yer aldığı görüldü. Diğer bölümler şöyle sıralandı: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Endüstri Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, İnşaat Mühendisliği ve Elektrik/Elektronik Mühendisliği.
Turizm kentlerinde hareketlilik sürüyor
Kariyer.net verilerine göre, Turizm sektörü bu yıl geçen yılın üstünde bir performans gösterdi. Buna göre, ilan sayısı en fazla olan ilk 10 şehre bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artışın Muğla’da (+%35) yaşandığı ortaya çıktı. Muğla’ yı yüzde 27 artış ile İzmir, yüzde 21 ile de Antalya’da takip etti. En çok ilan yayınlanan ilk 10 sektöre baktığımızda; Tekstil sektörünün zirvedeki yerini koruduğu; Turizm sektörünün ise yüzde 33’le geçen yıla göre en çok artış yakalayan sektör olduğu ortaya çıktı. Turizmi yüzde 27 ile Bilişim, yüzde 26 ile de Gıda sektörünün izlediği görüldü.
Mavi yaka, telefonla en çok “Garson ve Sekreter” pozisyonlarına başvurdu
Kariyer.net’in mavi yaka istihdam piyasasının nabzını tutan mobil uygulaması İşin Olsun’un verilerine göre, Haziran ayında uygulama içerisinden en çok başvuru alan pozisyonlar sırasıyla Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Elemanı ve Kasiyer oldu. Telefonla en çok başvuru alan pozisyonlar ise Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi, Şoför/Sürücü ve Vasıfsız Eleman olarak sıralandı.
Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: “İstihdamdaki canlılığı Tekstil, Turizm ve Bilişim sektörlerine borçluyuz.”
Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, İstihdam Endeksi Haziran 2018 verilerine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “İstihdam Endeksi verilerine göre Haziran 2018’de tüm Türkiye’de 16.954 ilan yayınlandığını ve günde yayınlanan ilan ortalamasının geçtiğimiz yıla göre %10 arttığını görüyoruz. Verileri sektörler bazında incelediğimizde; istihdamdaki canlılığı Tekstil, Turizm ve Bilişim sektörlerine borçlu olduğumuz sonucu ortaya çıkıyor. En çok ilanın Tekstil sektöründe yayınlandığı; Turizm ve Bilişim sektörlerinin de ilan sayısının, dolayısıyla istihdam ihtiyacının en çok arttığı sektörler arasında ilk 3’te yer aldığı görülüyor. Turizm sektörünün ve Turizm kentlerinin bu yükselişinin geçen yıldan bu yana aralıksız sürdürdüğü ortaya çıkıyor. Bilişim sektörüne ilişkin Kariyer.net verilerinin ve bu sektördeki artışın; Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘2017 Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri’ ile de örtüştüğünü gözleniyor. Bu verilere göre, Bilişim sektörü, bir önceki yıla oranla yüzde 18,2 büyümeyle 116,9 milyar TL’ye ulaştı. 2017’de sektörün toplam istihdamı ise 128 bin kişiye çıktı. Kariyer.net verilerine baktığımızda da mühendislik dalında en fazla başvuruda bulunulan pozisyonların Bilişim alanında olduğu; Sistem, Yazılım ve Yazılım Geliştirme Mühendisliklerinin bu alanda ilk sıralarda yer aldığı dikkat çekiyor. Bu gelişmelerden hareketle, istihdam piyasasındaki olumlu havanın devam edeceğini öngörüyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle