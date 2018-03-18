Yazılım alanında doğru kariyer planı için: dev.akademi

dev.akademi ile başlamak isteriz. Nasıl bir proje dev.akademi ve böyle bir projenin doğmasına sebep olan ihtiyaçlar, ulaşılmasını planladığınız hedefler neydi?

dev.akademi, kariyerine yazılım alanında yön vermek isteyen, geleceğin sahibinden.com yazılım ekibinde yer almaya aday, başarılı genç yetenekleri buluşturan bir kariyer geliştirme programı. Teknoloji üretiminde ana unsurun yetişmiş insan gücü olduğuna duyduğumuz inanç ve gençlerimizin bu alana yönelerek geleceğin mesleklerinde yetişmesine verdiğimiz önem, böyle bir projenin doğmasında büyük rol oynadı. dev.akademi programı ile dijital çağın uzmanlarını yetiştirmeyi ve yazılım alanında genç yetenekleri sektöre kazandırmayı hedefliyoruz.

AR-GE merkezinizi faaliyete geçirip yeni nesil yazılımcıları sektöre kazandırmak gibi bir hedef koydunuz kendinize. Öncelikle AR-GE bir şirket için ne ifade ediyor ve kariyer planı yapan gençleri AR-GE merkezlerinde çalışmak hakkında neler söyleyebilirsiniz?

2017 Ekim ayı sonunda gelişmiş altyapımız ve uzman yazılım kadromuzla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE merkezi olarak onay aldık. AR-GE merkezimizle teknolojiye dayalı yeni ürün ve hizmetlerin tasarlanmasında önemli katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz fark yaratan, inovatif, ulusal ve uluslararası arenada ses getiren projeler üretmek. dev.akademi programı ile gençler de yazılım dünyasına adım atarken, şirketin AR-GE merkezinde çalışma ve uzman ekibiyle yeni projeler geliştirme imkanı da yakalıyor.

dev.akademi projesinde seçilen 5 genç de sonuca kolay ulaşmamış. Çok ciddi sayıda katılım gerçekleşmiş. O süreçte gençlerin projeye katılımı, değerlendirme kriterleri ve seçim gibi aşamalardaki ilginç detayları derken, nasıl bir hikayesi vardı sürecin, sizin gözlemlediğiniz kadarıyla?

dev.akademi programının tanıtımı için üniversitelerin ilgili kulüpleri ile ortak çalıştık. Düzenlediğimiz dev.akademi kampı için ülke genelinde üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencilerinden ve en fazla 6 ay iş tecrübesi olan mezunlarından 915 kişi kayıt yaptı. Ön eleme sonrası 50 genç mühendis dev.akademi kampına katılırken yapılan ilk elemelerle bu sayı 21 kişiye indirildi. Kamp programı kapsamında bir sonraki gün verilen kodlama görevlerinin yerine getirilmesiyle 5 genç yetenek, sahibinden.com ekibine katılmak üzere davet edildi.

“Bence kariyer tercihini belirleyen en önemli unsur; daha çok ücretli veya daha markalı bir işverenin sağladığı ortamlar değil, çalışanın en çok öğrenebileceği, iyi bir iklime sahip iş ortamı olmalıdır.”

Şimdi o 5 arkadaş şirkette neler yapıyor, görev tanımları neler ve kariyer yollarının ilk adımı olarak dev.akademi’yi ve bu projenin kattıklarını sayarsak, bu yetenekli gençleri ilerde nasıl bir gelecek bekliyor?

Diğer mühendislerimiz ile birebir aynı ortamda, aynı ekiplerde çalışıyorlar. Kendilerini yazılım bölümümüz içindeki farklı ekiplerimize yerleştirdik. Önceden belirlediğimiz 5 projemiz vardı; oryantasyon süreçlerini takiben, her bir genç mühendise birer proje atadık. Oryantasyon dönemlerinde de normal faaliyetimize dahil ettik ve bulundukları ekibin içinde, ilgili ekibin hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza dahil oldular.

Gelecekte kendilerini bekleyeni, yine kendileri çizecekler. Biz sadece onlara elimizden geldiğince güzel bir ortam sunmaya gayret ediyoruz. Her biri kendi gemisinin kaptanı elbette.

Yazılımcı ve dijital çağın uzman adayı genç üniversitelilere kariyer yollarını çizerken neler önerirsiniz?

Kariyer yolunda en önemli tercihin tam zamanlı başladığımız ilk iş olduğuna inanıyorum. Bu ilk işin çok iyi seçilmesi lazım. Bence kariyer tercihini belirleyen en önemli unsur; daha çok ücretli veya daha markalı bir işverenin sağladığı ortamlar değil, çalışanın en çok öğrenebileceği, iyi bir iklime sahip iş ortamı olmalıdır. İlk yıllarda iş güvencesi ihtiyacı ile “sağlam görüntülü” bir yere girmektense, en çok öğrenme ortamı sunan bir iş yeri tercih edilmeli.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı