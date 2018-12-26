"Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" uygulaması meyvelerini veriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler"Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" uygulaması meyvelerini veriyor
GeriKampüs "Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" uygulaması meyvelerini veriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
26.12.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

"Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" uygulaması meyvelerini veriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" uygulaması meyvelerini veriyor

Ege Üniversitesi, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan Yeşil Üniversiteler Sıralaması'nda (GreenMetric) geçen yılki sıralamasını artırarak 56 basamak birden yükseldi.

Üniversiteleri "sürdürülebilirlik" olgusu kapsamında değerlendirmek ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamak amacıyla yapılan sıralama uygulaması 2010 yılından bu yana devam ediyor.

Ege Üniversitesi'nin sosyal, kültürel, sportif, çevresel ve bilimsel hayatına değer katan önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli gençlerin yeşil ve yaya öncelikli nitelikli bir üniversitede eğitim almaları için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. GreenMetric tarafından 2018 yılında yapılan değerlendirmede Ege Üniversitesinin 5075 total puanla, 719 üniversite içerisinde 287'inci sırada yer aldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla donanımlı çevre uzmanları yetiştiriyoruz. Toplumumuzu bilinçlendirme ve çevre bilincini geliştirilmesi amacıyla pek çok proje yürütüyoruz. Üniversite olarak her konumda ve koşulda çevre olgusunun doğasına uygun bir biçimde çok uzmanlı olarak bilgi üretimine özen gösteriyoruz" dedi.

Yeşil Üniversiteler Sıralaması'na ilk kez 2016 yılında başvuran Ege Üniversitesi, bu yılda 516 üniversite içerisinden 337'inci, 2017 yılında 4331 puanla 619 üniversite içerisinde 343'üncü sırada yer almıştı. 2018 yılında yapılan değerlendirmede 5075 total puan alan Ege Üniversitesi, 719 üniversite içerisinde 287'inci sırada yer alarak 56 basamak yükseldi.

Binalar ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su, ulaşım ve eğitim gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucu oluşturulan sıralamada Ege Üniversitesi özellikle "Binalar ve Altyapı" ile "Ulaşım" alanlarında yüksek puanlar elde etti. Ege Üniversitesi'nin yükselişinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından başlatılan"Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" projesi kapsamında gerçekleştirilen Unibike uygulaması, kampüs içi araç trafiğinin azaltılması ve yeşil alanların artırılması etkili oldu.

GREEN METRİC

Yeşil Üniversiteler Sıralaması (GreenMetric), Endonezya Üniversitesi tarafından üniversitelerin sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi için 2010 yılında 95 üniversite ile başlatılan bir sistem.Sistem, üniversiteleri "sürdürülebilirlik" olgusu kapsamında değerlendiriyor ve bu yönde kampüslerin gelişimini sağlamayı amaçlıyor. Yeşil Üniversiteler Sıralama sistemi değerlendirme yaparken; altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriyor. Her değerlendirme alanı için puanlanıyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk bilim insanlarından keşif

Üniversite öğrencilerine kayak dersi

Başkentin 'uyanık kütüphaneleri'

Bu sofra sosyalleştiriyor