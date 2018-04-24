Yaşlı baba engelli oğlunu sırtında taşıdı
Yemen’de yaşlı bir babanın tüm zorluklara rağmen üniversiteyi bitiren oğlunu diploma töreninde sırtında taşıdığını gösteren görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.
Yemen’in başkenti San’a’da An-Noo üniversitesinde amatör kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. 60’lı yaşlardaki bir baba, eğitimi boyunca üniversiteye sırtında taşıdığı oğlunu diploma törenine de sırtında getirdi.
Törene sırtında getirdiği oğlunun mutluluğunu gözyaşları içerisinde izleyen yaşlı babanın tören sonrası yine oğlunu sırtına alarak uzaklaştığı kaydedildi.
O görüntüler başka öğrenciler tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklendi.
Yemen’de uzun yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle binlerce çocuk hayatını kaybetti. Yüzbinlerce çocuk ise sakat kaldı.
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