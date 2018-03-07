Yapımcılık Akademisi devam ediyor

3 Mart Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde gerçekleşen Uluslararası Ticaret ve Medya Ekonomisi dersi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Profesörü Necip Çakır ve Doç. Dr. Çağlar Yurtseven tarafından verildi.



2000-2017 yılları arasında dünya sinema sektörü gelişim analizinin detaylı olarak incelendiği derslerde, film bütçeleri oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.



4 Mart Pazar günü ise Eğlence Hukuku isimli ders Avukat Derya Saraçbaşı tarafından verildi.



Eser koruma haklarının ayrıntılı olarak anlatıldığı derste, televizyon ve sinema eserlerinin hukuksal süreçleri hakkında konuşuldu.



Toplam 16 hafta sürecek olan Yapımcılık Akademisi, sektöre yetenekli yapımcılar yetiştirmeyi hedefliyor.