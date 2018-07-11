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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Kampüs
11.07.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Yapay zeka insan zekasının yerini almayacak

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Yapay zeka insan zekasının yerini almayacak

Bankacılık sektöründe geleceğin en önemli yeteneği ‘yapay’ olmayacak.

HSBC Grubu’nun İnsan Üstünlüğü: İnsanın Gücü Raporu’na göre; dijital devrim insanların iş gücündeki rolünü değiştirecek. Rapora göre gelecekte, bankacılık sektöründe ‘Karma Gerçeklik Deneyimi Tasarımcısı’ ve ‘Algoritma Teknisyeni’ gibi altı yeni mesleğin ön plana çıkacağı tahmin ediliyor. HSBC Grubu, dijital dönüşümünü desteklemek için dünya genelinde halihazırda 1,000’in üzerinde işe alım gerçekleştiriyor.

HSBC Grubu’nun hazırladığı İnsan Üstünlüğü: İnsanın Gücü Raporu, bankacılık sektöründe kariyer yapmanın geleceğine dair önemli öngörüler sunuyor. Dijital devrimin insanların iş gücündeki rolünü dönüştüreceğinin belirtildiği raporda, bankacılık sektöründe altı yeni mesleğin gözde olacağı tahmin ediliyor.

 

Yapay zeka insan zekasının yerini almayacak

“Yarının pek çok rol ve iş unvanı bugün henüz ortaya çıkmış değil” diyen HSBC Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Dijital Başkanı Josh Bottomley, raporla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Ancak bir şey kesin; yapay zeka insan zekasının yerini almayacak. En iyi teknolojilerin insan gücüyle harmanlanması müşteri deneyiminde iyi ile mükemmel arasındaki farkı oluşturacak.”

 

Bankacılıkta geleceğin altı mesleği

 

Karma Gerçeklik Deneyimi Tasarımcısı

Rapora göre; karma veya artırılmış gerçekliğin (MA/AR) gelecekte dijital dünyaya açılan birincil arayüz olacağına ilişkin dünya genelinde fikir birliği sağlanmak üzere. Fiziksel dünyayı dijital veri ile birleştirmenin, hayal edilebilir herhangi bir karakter veya objenin yaratılmasına, bunların gerçekleşmişcesine fiziksel bir alana konumlandırılmasına imkan vereceği öngörülüyor ve bu teknolojinin gelecekte bazı bankacılık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı tahmin ediliyor.

Gerekli beceriler: Karmaşık üç boyutlu (3D) arayüzlerin düzgün ve sezgili şekilde tasarlanması, gelecekte önemli bir yeni istihdam alanını oluşturacak. Estetik tasarım, markalama, kullanıcı deneyimi ve 3D mekaniği gerekli beceriler arasında yer alacak.

 

Algoritma Teknisyeni

Karar verme sürecinin önemli bir kısmı, hızlı bir şekilde sonuca ulaşılması için çeşitli veriler ile beslenmiş algoritmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak algoritmalar, regülasyonların hızla değiştiği, yeni bilgilerin ortaya çıktığı ve ürünlerin sürekli geliştiği bir ortamda faaliyet gösteriyor. Bu algoritmaların müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve ‘bilgisayar hayır diyor’ anlarından kaçınılması için sürekli olarak ayarlanması ve değişime uyumlu hale getirilmesi bankacılık sektöründe gittikçe daha fazla talep edilen bir beceri haline gelecek.

Gerekli beceriler: Teknoloji faaliyetlerinde az kodla / kodsuz yazılım geliştirme ortamına geçilmesi ile birlikte bu rol, teknolojik uzmanlıktan ziyade risk yönetimi, hizmet tasarımı ve finansal okuryazarlık gibi beceriler gerektirecek.

 

Etkileşimli Arayüz Tasarımcısı

Makineler son yıllarda etkileşimlerinde gittikçe daha insansı hale geldiler. Rehber robotlar (Chatbot) bankacılıkta halihazırda basit soruların yanıtlanmasında ve bilgi toplanmasında kullanılıyor. Talimatların karmaşık kod dizileri olduğu dönem geri kaldı. Artık makinelerle konuşulabiliyor ve makinelerin ihtiyaçları anlamaları sağlanabiliyor. Etkileşimli arayüz tasarımı,yeni ortaya çıkan ve ses ve metin Chatbot’larından en iyi verimin elde edilmesine yardımcı olan bir beceri. Teknolojinin daha da yaygınlaşması ile birlikte bu becerinin önem kazanacağı öngörülüyor.

Gerekli beceriler: Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında anlık güçlüklere çözüm getirilmesinin ötesine geçen doğal, düşük sürtünmeli arayüzler inşa edilmesi için yaratıcı olmak, sözel ve antropolojik becerilere sahip olmak gerekiyor.

 

Evrensel Hizmet Danışmanı

Dijital, fiziksel ve uzaktan hizmet ortamları arasındaki ayrım ortadan kalkıyor. Bir banka müşterisi herhangi bir zamanda şubeden konuşma uygulaması, ses veya artırılmış/sanal gerçeklik yoluyla hizmet almayı talep edebilir. Karma gerçekliğin insanlar ve makineler arasındaki ana arayüz haline gelmesi ile birlikte, geniş bir ürün yelpazesinde müşterilere destek verecek yüksek becerilere sahip hizmet temsilcileri, sanal ve fiziksel ortam arasındaki farkı sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırarak müşteri ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak karşılayabilecek.

Gerekli beceriler: Yarının müşteri danışmanı için kritik öneme sahip beceriler, ürün bilgisinin ve uzmanlığın mükemmel müşteri iletişimi ve empatiyle birleşiminden oluşuyor. Bu da temel iletişim tekniklerinde uzmanlık ve sanal bir ortamda çalışma becerilerini gerektiriyor.

 

Dijital Süreç Mühendisi

Bankacılıkta, hesap açılışından kayıp bir kartın yeniden çıkarılmasına, pek çok müşteri etkileşimi, güvenlik ve regülasyon gereksinimlerini dengeleyen standartlaştırılmış süreçlerden oluşuyor. Bu süreçlerdeki değişim hızının artacağı ve süreçlerin birden fazla kaynaktan hizmet ve bilgi bileşenlerini bir araya getirmeleri ile birlikte daha karmaşık hale gelecekleri tahmin ediliyor. Bir dijital süreç mühendisinin ise bu iş akışlarını analiz etmesi, birleştirmesi, iyileştirmesi ve verimliliği artırırken uyuşmazlıkları en aza indirmek için sürekli olarak düzeltmesi gerekiyor.

Gerekli Beceriler: Dijital süreç mühendisinin, büyük çaplı ve bağlantılı iş akışlarını anlaması, problem ve tıkanıklıkları tespit etmesi, prototipler oluşturması ve çözümleri test etmesi için üstün keşfetme ve yaratıcılık becerilerine sahip olması gerekiyor.

 

Ortaklık Ağ Geçit Sağlayıcısı

İş dünyasının gittikçe daha bağlantılı hale geldiği günümüzde, finansal teknoloji şirketleri (Fintech’ler) ve global teknoloji şirketleri gibi iş ortakları ile dijital ilişkiler takip, bakım ve müzakere ihtiyacını beraberinde getirecek. Hem para hem de müşteri verilerinin potansiyel olarak organizasyonlar arasında akacak olması ile birlikte performans ve regülasyon uygunluğu konularının yanı sıra kullanım ve yürütme üzerinde titiz bir denetim uygulanacak.

Gerekli beceriler: Ağ geçit denetimcileri dijital arayüzler ile ilgili teknik bilgiyi güvenlik ve risk yönetimi anlayışı ile dengeleyecek. İş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesinde gerekli iletişim becerilerine sahip olunması da önemli olacak.

 

Yarının altı mesleği için en önemli üç beceri: Merak, yaratıcılık ve iletişim

Raporda, geleceğin altı mesleği için gerekli ortak üç becerinin olduğu ifade ediliyor. Merak, yaratıcılık ve iletişim becerilerinin iş gücünde insanları robotlardan ayıracağı belirtiliyor.

 

İnsan Üstünlüğü: İnsanın Gücü Raporu’na katkı sağlayan Fütürist Tom Cheesewright, konu ile ilgili şunları söyledi: “Yarının iş gücünde insan ve robotların rolü dünya genelinde çokça tartışılıyor ancak otomasyonun pozitif etkileri büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Makineler daha robotik süreçleri yürütürken, insan kaynağının önemi daha da ön plana çıkacak. Merak, yaratıcılık ve empati gibi nitelikler bizi makinelerden ayırmaya devam edecek.”

HSBC Grubu, halihazırda Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı, Dijital Ürün Müdürü, Yazılım Mühendisi, Çözüm Mimarı, Keşifçi Araştırma Uzmanı ve Hizmet Sunum Yönetici olmak üzere 1,000’i aşkın dijital pozisyon için işe alım gerçekleştiriyor.

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