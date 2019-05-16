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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
16.05.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Vizyonda ne var? Instagram'da kimi takip etsem... Şimdi hangi diziye sarsam?

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Vizyonda ne var? Instagram'da kimi takip etsem... Şimdi hangi diziye sarsam?

Bu hafta sinemada ne izlesem, listedeki hangi diziye sarsam, Instagram akışımda biraz heyecana ihtiyacım var diyenleri 125. sayımızın Merak sayfasından keşfe davet ediyoruz!

Vizyonda ne var Instagramda kimi takip etsem... Şimdi hangi diziye sarsam

HAFTANIN VİZYON FİLMİ: JOHN WİCK 3: PARABELLUM

Efsane geri dönüyor! Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı John Wick’in üçüncü filmi 17 Mayıs’ta vizyona giriyor. Bu sefer dünyadaki bütün suikastçileri tek çatı altında toplayan bir kuruluşla başı dertte olan kahramanımızı bakalım nasıl bir macera bekliyor?

 

HAFTANIN INSTAGRAM HESABI: MERT DOLAPÇIOĞLU

Vizyonda ne var Instagramda kimi takip etsem... Şimdi hangi diziye sarsam

Onun tasarımları arkadaşlarınızla olan WhatsApp gruplarında en az bir kere karşınıza çıkmıştır. Aynı zamanda sinema televizyon bölümü olan @mertdolapcıogluu’ndan bahsediyoruz! Yoksa sen hala takip etmiyor musun! Çizimlerinin seni de çok güldüreceğine ve her durumda elinin altında olmasını isteyeceğine neredeyse eminiz.

 

HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: THE OA

Vizyonda ne var Instagramda kimi takip etsem... Şimdi hangi diziye sarsam



Yedi yıldır kayıp ve kör Prairie Johnson isimli genç bir kadının ansızın evine geri dönmesiyle yaşanan olayları anlatan The OA, ilk sezonun finaliyle kafalarda birçok soru işareti bırakmıştı. Dizi, nihayet üç yıl aradan sonra sevenlerine kavuştu. Bilimkurgu tadında, fantastik ve mistik bir çizgide bir sonraki bölümünü iple çekeceği dizi arayanları şöyle alalım!

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