Vizyonda ne var? Instagram'da kimi takip etsem... Şimdi hangi diziye sarsam?
Bu hafta sinemada ne izlesem, listedeki hangi diziye sarsam, Instagram akışımda biraz heyecana ihtiyacım var diyenleri 125. sayımızın Merak sayfasından keşfe davet ediyoruz!
HAFTANIN VİZYON FİLMİ: JOHN WİCK 3: PARABELLUM
Efsane geri dönüyor! Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı John Wick’in üçüncü filmi 17 Mayıs’ta vizyona giriyor. Bu sefer dünyadaki bütün suikastçileri tek çatı altında toplayan bir kuruluşla başı dertte olan kahramanımızı bakalım nasıl bir macera bekliyor?
HAFTANIN INSTAGRAM HESABI: MERT DOLAPÇIOĞLU
Onun tasarımları arkadaşlarınızla olan WhatsApp gruplarında en az bir kere karşınıza çıkmıştır. Aynı zamanda sinema televizyon bölümü olan @mertdolapcıogluu’ndan bahsediyoruz! Yoksa sen hala takip etmiyor musun! Çizimlerinin seni de çok güldüreceğine ve her durumda elinin altında olmasını isteyeceğine neredeyse eminiz.
Yedi yıldır kayıp ve kör Prairie Johnson isimli genç bir kadının ansızın evine geri dönmesiyle yaşanan olayları anlatan The OA, ilk sezonun finaliyle kafalarda birçok soru işareti bırakmıştı. Dizi, nihayet üç yıl aradan sonra sevenlerine kavuştu. Bilimkurgu tadında, fantastik ve mistik bir çizgide bir sonraki bölümünü iple çekeceği dizi arayanları şöyle alalım!
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