Üretin ve Sorumluluk Alın: Beyond24

Beyond24 fikri nasıl ortaya çıktı? Misyonu ve vizyonu nedir, biraz bahsedebilir misiniz?

Beyond24, film endüstrisinde bilgi paylaşımının azlığından ve eksikliğinden dolayı kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için kuruldu. Her ülkede farklı versiyonları olan ‘film yapımına’ dair konferans serisinin eksikliğini fark ettik ve söylenmek yerine bir şeyler yapmayı tercih ettik.

Hedeflediğiniz kitleyi nasıl tanımlarsınız ve ne kadarına ulaşabildiğinizi düşünüyorsunuz?

İlk senemizde, bize okulu açan Kadir Has Üniversitesi ve kurumsal kimliğimizi şekillendiren Grey4129 haricinde bir sponsorumuz ya da yatırımcımız yoktu. Bu da elbette duyuruyu, reklamı sınırlı ölçüde yapabilmemizi sağladı. Bu kadar kaynaksızlığa rağmen çok ciddi bir katılım oldu. Hedef kitlemiz film yapımına ilgi duyan, bu alanda öğrenim gören ya da profesyonel olarak çalışan ya da hedefleyen herkes. Yaratıcı endüstrilerden hikaye anlatımına ilgi duyanlar da ciddi bir kitleyi oluşturdu.

Tony Gatlif’ten, Yavuz Turgul’a; Engin Alkan’dan Hazal Kaya’ya kadar sektörde öne çıkan birçok ismi bir araya getirdiniz. Bu isimleri belirlerken itici gücünüz neydi, nasıl bir kıstas belirlediniz?

Bizim için önemli olan NO BULSHIT (palavra yok!). Bilgi paylaşacak gibi yapıp kendi reklamını yapmak isteyenler, usta sıfatı altında ekip sömürenler ya da yanlış örnek teşkil edenleri davet etmemeye özen gösterdik. Sosyal sorumluluğa sahip ve birikim konusunda çeşitliliği barındıran bilirkişilerden oluşturduk konuşmacılarımızı.

Sloganınız “Roket yapmıyoruz sonuçta” oldukça dikkat çekici. Hikayesini bir de sizden dinlemek isteriz.

Ben beyaz yaka olmak üzere eğitim aldım. Tarsus Amerikan, Boğaziçi, University of Bath... Bilginin paylaşımının paralel büyümeyi sağladığını deneyimledim ancak film yapmak için her şeyi bırakıp endüstriye girişi yaptığımda en ufak sorunun cevabını bile alamadım. Danışmak için biriyle buluşmak, buluşsan bile ona kendini iyi hissettirene kadar zaman harcamak, pasta fazla bölünmesin diye bilgi kaçıranları anlamaya çalışmak...Bunlarla çok zaman kaybettik. İşi anladığımda da beni korkuttukları kadar olmadığını fark ettim ve sinirlendim. Bu kadar ulaşılmaz konumlamışlar ki bu sektörü, sonuçta roket yapmıyoruz ki dedik. (Gülüyor)

Gelenekselleşmesini dilediğimiz dolu dolu bir projeden bahsediyoruz. Bu bağlamda Beyond24’ün geleceği üzerine neler söyleyebilirsiniz? Önümüzdeki süreçte projeyle ilgili hedefleriniz neler?

İlk hedefimiz sponsor ve yatırımcıları dahil edip uluslararası konuşmacı davet edebilmek. Böylelikle yeni trendleri, evrensel hikaye anlatımını ve başarmış metotları dinlemek için daha büyük bir havuz oluşturmak.

Kendi yaşadığınız zorluklar ve gözlemlediğimiz kadarıyla tüm bu tatlı heyecanınız bağlamında sinema sektöründe ilerlemeyi düşünen üniversite öğrencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Elbette benim tecrübem limitli ama o yoldan geçtiğim için kendi öğrendiğimi paylaşayım, tavsiye olarak değil de benim kendime hatırlattığım şu: Birilerinin sizi anlamasını ya da keşfetmesini beklemek saflık olur. O an gelmeyecek ta ki siz o anı yaratana kadar. Hemen üretin ve sorumluluk alın. Yapabildiğinizi gördüklerinde yolu açacaklar.

Çok teşekkürler.

Röportaj: Özge Yağmur