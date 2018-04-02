Üniversitelilerin sahnesi: Mavi Sahne

Öncelikle Anadolu Efes Mavi Sahne hakkında konuşarak başlayalım. Öğrencilerle ilgili bir tiyatro projesi gerçekleştirme fikri nereden çıktı?

Aslında uzun yıllardır kültür sanat alanında çalışmalar yapıyoruz. Toplumun sosyo-kültürel gelişimini, daha çok kişinin kültür-sanat aktiviteleri ile buluşmasını çok önemsiyoruz. Bu bakış açısı ile 30 yılı aşkın süredir sinema ve tiyatroya destek veriyoruz.

Devam eden bu desteğimiz sırasında özellikle son dönemde genç tiyatrocular ile tiyatro topluluklarının oyunlarını oynayabilecekleri, prova yapabilecekleri uygun sahneler bulmakta çok zorlandıklarını fark ettik. Diğer taraftan, genç tiyatroseverlerin de kaliteli oyunları izlemek için zaman ve bütçe ayıramadıklarını gördük. Bu doğrultuda, tiyatronun geleceği için önem taşıyan bu iki konuya da bir alternatif yaratmak amacıyla Anadolu Efes Mavi Sahne’yi hayata geçirdik. DasDas ile iş birliği yapıyoruz ve genç tiyatroculara oyunlarını oynayabilecekleri bir sahne sağlarken, genç tiyatroseverlere ise kaliteli yapımları, uygun fiyata izleyebilecekleri yeni bir platform yaratıyoruz. Mavi Sahne perdelerini sezon sonuna kadar her Çarşamba genç tiyatrocular için açıyor, tiyatroseverler de kültür sanat için Mavi Sahne’de buluşuyor.

Peki, proje kapsamında oyunları görmek isteyen genç tiyatroseverler için ne tip imkanlar sunuluyor?

Öncelikli amacımız genç tiyatrocular ve tiyatro toplulukları ile genç tiyatroseverleri bir araya getirmek... Mavi Sahne’yi DasDas ile birlikte hayata geçirirken, ilk fazda oyun programı kapsamında sahnelenecek oyunların genç tiyatrocuların oyunları olmasına özen gösterdik. Ayrıca her oyun için sadece üniversite öğrencilerinin girebileceği özel gösterimler gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Mayıs sonuna kadar yapılacak tüm gösterimlerde üniversite öğrencileri için biletler 10 TL’den satışa sunulacak.

İkinci fazda ise sahnemizi genç tiyatrocular ile üniversite tiyatro topluluklarına açmak, provaları ve çalışmaları sırasında ev sahipliği yapmak ve hatta belki de oyunlarını Mavi Sahne’de sahnelemelerini sağlamak istiyoruz.

“Genç tiyatroculara oyunlarını oynayabilecekleri bir sahne sağlarken, genç tiyatroseverlerin de kaliteli yapımları, uygun fiyata izleyebilecekleri yeni bir platform olması Mavi Sahne’nin en büyük yeniliği diyebiliriz.”

Ülkemizde tiyatrolar gittikçe daha da özgün, özel örneklerle çeşitlenmeye başladı. Sahnelenen oyunlar anlamında Mavi Sahne’nin ayrışan özelliği, alametifarikası nedir?

Genç tiyatroculara oyunlarını oynayabilecekleri bir sahne sağlarken, genç tiyatroseverlerin de kaliteli yapımları, uygun fiyata izleyebilecekleri yeni bir platform olması Mavi Sahne’nin en büyük yeniliği diyebiliriz. Yeni nesil tiyatroları hayranlıkla takip ediyoruz. Çoğu oyunda dekor, kostüm, makyaj kullanmadan, oyunları ile izleyicileri de içine alan hikayeler anlatıyorlar. Mavi Sahne’de bu oyunların sergilenmesinden büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Biraz da program hakkında konuşalım. Hangi oyunları görebileceğiz, bununla birlikte hangi öğrenci topluluklarının hangi oyunları sahnelenecek?

Mavi Sahne 14 Mart’ta B Planı’nın sahnelediği “Yuva” oyunu ile perdelerini açtı. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek program kapsamında Kayıp El (DasDas), Yuva (B Planı), İstila (B Planı), Berlin Zamanı (Platform) ve Çok Satanlar (Sanat Mahal-DasDas) oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Öğrenci topluluklarının prova yapmaları ve oyunlarını sergilemeleri için de Mavi Sahne’nin perdelerini projemizin ikinci fazında açacağız. Genç tiyatrocular ve üniversite tiyatro toplulukları ile iletişim halindeyiz, yakın bir zamanda bu konuda gelişmeleri de duyuracağız.

Buna ek olarak, Avrupa’nın en prestijli tiyatro topluluklarından Berliner Ensemble, katkılarımızla geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. Berliner, Brecht’in ünlü eseri Kafkas Tebeşir Dairesi’ni Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında 28-29 Mart’ta DasDas’ta sahneledi. Bu çok önemli tiyatro buluşmasında, 20 konservatuar öğrencisini DasDas’a davet ederek oyunları izlemelerini sağladık.

Son olarak üniversitelilerle tiyatro sanatının bir araya getirilmesi neden önemli ve bu proje kapsamında varmayı hedeflediğiniz nokta nedir?

Hedefimiz, sürdürülebilir ve uzun soluklu değerler yaratmak. Gerek kültür-sanat, gerekse de spor alanında yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin sosyo-kültürel gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, bu alanların kitlelere yayılması ve sevdirilmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Mavi Sahne’nin de bu amaç doğrultusunda büyük katkı yapacağına inanıyoruz. Türkiye tiyatrosunun geleceğine umutla bakmak, sahneleri ve salonları seyircisiz bırakmamak için, gelecekte de tiyatronun hem destekçisi, hem de seyircisi olmaya devam edeceğiz.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı