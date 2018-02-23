Üniversitelilerden "Bir Eğitimle Bin Göz Olun" projesi

Proje kapsamında öğrenciler tarafından dört adet kitap seslendirilerek görme engellilerin sesli kütüphanesi GETEM’ e bağışlandı. Proje araştırma evresinde İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin görme engelliliği farkındalığına ilişkin anket çalışmaları gerçekleştirildi. Bütün araştırmalar; İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Emel TOZLU ve İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya BETEŞ önderliğinde, öğrencileri Miray BADEM, Sultan ÖNDER, Kürşat YILDIRIM, Elif Sinem KEMEÇ, Hilal AYDIN, Eyüp SUMELİ, Elif KICI, Büşra MENEKŞE, Gökçe GÜR ve Kübra ATEŞ tarafından ortaya koyuldu.



Yapılan araştırmalar sonucunda ankete katılanların %43’ü görme engelliliği hakkında bilgi sahibi olmadığını, %43’ü görme engelliliğinin kalıtsal olup olmadığını bilmediğini belirtti. Anket katılımcılarının %51’i görme engellilerin toplum tarafından dışlandığı, %73’ü ise görme engelinin insan psikolojisini etkilediği görüşünü beyan etti. Yapılan araştırmada katılımcıların %52’si bu konuda yapılan farkındalık çalışmalarını yetersiz bulduğunu, %83’ü ise görme engelli bireylerin istihdam edilirken toplumda güçlüklerle karşılaştığı görüşünü bildirdi.



Bu araştırma evresi sonuçlarından yola çıkılarak Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi’nde “Bir Eğitimle Bin Göz Olun” semineri düzenlendi. Dernek Başkanı Hasan GÜNDAY tarafından verilen eğitimde öğrencilere, sosyal hayatta bir görme engelli bireyler ile karşılaştıklarında nasıl yardımcı olabileceklerine, görme engellilerin sosyal hayatlarını sürdürmek için görememelerinin bir engel olmadığına, kullandıkları bilgisayar programı JAWS, kabartma alfabeleri Braille ve temel destekleri beyaz bastonun önemine ilişkin bilgiler verildi. Eğitim bitiminde tüm katılıcılara “Görme Engelli Dostu” Eğitim Sertifikası dağıtıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerini ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ziya ÖZDEM, “Görme engellilerin tek engeli, bize engel olanlardır ancak toplumumuzu bilinçlendirmek adına yapılan bu çalışmalar bizi sevindirmektedir” diyerek memnuniyetini dile getirdi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Yrd. Doç. Dr. Emel TOZLU’ nun yapmış oldukları bu güzel proje sebebiyle öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirerek Dernek Başkanı Ziya ÖZDEM ‘e teşekkürlerini iletip plaketini takdim etmesiyle etkinlik sona erdi.