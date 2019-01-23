Üniversiteden sivil toplum kuruluşlarına toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) bünyesindeki Mor Sertifika Programı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi düzenledi. 4 günlük programa Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’tan 24 STK katıldı.
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Mor Sertifika Programı Sivil Toplum Kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı. Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak illerinden 25 katılımcı ile gerçekleştirilen programa 24 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) katıldı.
Sivil toplum temsilcilerini toplumsal cinsiyet temel kavramları ile tanıştırmayı, bu alandaki akademisyen ve uzmanlarla buluşturmayı ve toplumsal cinsiyet eksenli çalışmalara dair bilgi kazandırmayı amaçlayan programda “Ayrımcılık”, “Nasıl Örgütleniyoruz”, “Toplumsal Cinsiyete Giriş”, “Kadın Hareketi”, “LGBTİ+ Hareketi” “Siyaset ve Temsil”, “Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık”, “Yerel Yönetimler”, “Kadına Yönelik Şiddet”, “Neyin Farkındalığı?”, “Toplumsal Cinsiyet ve Göç”, “Uluslararası Örnekler” başlıkları altında sunum ve atölyeler gerçekleşti.
Ayrıca program kapsamında, gençlerin gözünden şehrin gizli kalmış, unutulmuş hikayelerine odaklanılan ve İstanbul’un toplumsal cinsiyet katmanlarını keşfe çıkaran Cins Adımlar Balat yürüyüşü yapıldı.
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