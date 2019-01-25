Üniversiteden mezunların hayat boyu eğitim fırsatı

Gün boyu süren oturumlarda, üniversitenin akademisyenleri tarafından, ‘Beyin ve Nörobilim’, ‘Dünya Daha Şiddetli Bir Yer mi Oluyor? Sayısal Savaş Verilerinin Anlattıkları’, ‘Yaşamımızda Her Yerde 1.7 Boyut ve Orhan Pamuk’, ’Y-Kuşağı Nasıl Tasarlıyor’, ’Veri ve Yapay Zeka Çağında Ayakta Kalmak’,’Spor ve Şiddet’, ‘Büyülü Markaların Başarı Reçetesi’, ‘Erken Girişimcilik: Gerçek Fırsatlar Yaratmak ve Gerçekten Yararlanmak’, ‘Tekno Müzik ve Beden’, ‘Yüksek Öğrenimde Yeni Eğitim Modeli’ başlıklarında, yeni çalışma alanları ve merak uyandıran birçok konuda dersler verildi.

Hayat boyu eğitimi amaçladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Mezunlarımızla bağımızı kopartmamak ve onlarla iletişim halinde olmak istiyoruz. Bu nedenle ilk kez düzenlediğimiz Mezun Akademisi ile çağın dinamiklerinin değişimiyle ortaya çıkan ve çıkacak yeni iş alanlarının yanında ve değişen/değişecek yaşam biçimlerini de göstermeyi hedefliyoruz. Bunu, farklı başlıklardan oluşan ve mezunlarımızın merak duygusunu geliştirecek şekilde tasarladığımız “akademik” eğitimlerle gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen 'KHAS Mezun Akademisi'nin açılış dersi olan 'Beyin ve Nörobilim', Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz tarafından verildi. Hayatın ancak yaşam boyu eğitimle devam edeceğini belirten Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "KHAS’tan mezun oldunuz ve kariyerinize farklı alanlarda devam ediyor olabilirsiniz. Fakat sizinle eğitim hayatınız sonrasında da bir arada olmak istiyoruz. Geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz KHAS Mezun Akademisi ile bizimle farklı zaman aralıklarında birlikte olmanızı ve en son yenilikleri birlikte incelemenizi arzu ediyoruz. Fen bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden sanata kadar birçok alanda disiplinler arası dersler hazırladık. İlk ders benim verdiğim “Beyin & Nörobilim” dersi. Beyin müthiş bir organ.Unutmayın, bir insanın bütün karar verme süreçlerini yöneten bu büyük organı, beyni tam anlamıyla anlarsak insanlarla daha barışçıl yaşamayı da öğrenmiş oluruz." dedi.

"Yaşamak için bir neden yaratın"

İnsanların çağımızda yaşam süreleri boyunca aynı işi yapamayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Feyiz, "Bizim nesil 100 yaşına kadar yaşayacak görünüyor ama bir sonraki nesil sizler bizden daha fazla yaşayacaksınız.25 yaşında diplomanızı alıyorsunuz. 75 yıl aynı işimi yapacaksınız? Hayır. O zaman sizlere belirli aralıklarla yaşamın değişen boyutlarını göstermek gerekiyor. Biz, sizleri gündelik çekişmelerinden uzaklaştırıp, insanoğlunun değişen yaşamını ve yakın gelecekte bizleri bekleyen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktardığımız bu eğitimlerle ilk adımı atıyoruz. Her zaman yaşamınız için kendinize bir neden oluşturun. Merak yaratacak ortamlara mutlaka girin" tavsiyesinde bulundu.

"Akademiden kopmuyoruz"

Akademiye katılan 2015 Ekonomi bölümü mezunu Yağız Gönültaş, "Mezun olduktan sonra farklı dünyalara gidiyoruz. Burada o dünyanın sıkıntılarını unutuyoruz. Yeni şeyler öğrenerek gelişme sağlıyoruz" şeklinde belirtirken, Hukuk Fakültesi mezunu Zübeyde Güler ise, "Eğitimin özellikle en büyük önemi şu. Meslekte, akademiden çok fazla kopmadan akademiyle birlikte iş hayatını da yürüterek gelişmeleri takip edebiliyor olmamızın bize çok fazla şey katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2015 Mezunu Yeliz Mert, “Aktif iş hayatı içerisinde, kişisel gelişimimize ve yeniçağın oluşturduğu gerekliliklere yeterli zaman yaratamıyoruz; ama öte yandan da dünya, insanı her gün her dakika kendini geliştirmeye mecbur bırakıyor. Okulumuz da mezunlarına düzenlediği ‘Mezun Akademisi’ etkinliği ile bilginin kıymetini ve yeniçağın getirilerini takip etmemiz gerektiğini bir kez daha göstermekte” dedi.

Yeni Medya Bölümü 2016 Mezunu Arif Serin, “Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’in dediği gibi insan yaşamı boyunca aynı mesleği yapamaz yapmamalı da; bu nedenle sürekli yeni alanları, yeni teknolojiyi takip etmeli ve değişimlerden haberdar olmalıyız. Üniversitemizin biz mezunları düşünerek başlattığı ‘Mezun Akademisi’ işte tam bu noktada bize yeni dünyalar açıyor, yeni yollar gösteriyor ve hayat boyu bizlerin yanında olacağını gösteriyor. Bu bizim için çok kıymetli.” dedi.