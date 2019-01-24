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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Üniversiteden 'kripto para'lara yönelik eğitim programı

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Üniversiteden 'kripto para'lara yönelik eğitim programı

Kripto Paralara yönelik eğitim programlarının öncüsü olan Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte 2019 akademik yılı ders müfredatına “Kripto Paralara Giriş” dersini, sertifika programı ile birleştirerek üniversite dışından katılımcılara açıyor.

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte “Kripto Paralara Giriş” dersini sertifika programı ile birleştiriyor. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ve Kripto Para sektörünün farklı alanlarından birçok hocanın yer alacağı programda, Bitcoin, Blockchain ve Kripto Para kavramlarına ilişkin bilgiler verilecek.

 

“Paranın tarihsel evriminden kripto paraların geleceğine kadar birçok konu ele alınacak”

Ders dışında, Kripto Para, Bitcoin ve Blockchain konusunda bilgi almak isteyenler için oluşturulan programda, para kavramının değiş tokuştan, Bitcoin’e tarihsel evrimi, Blockhain’in finans ve iş dünyasına ne gibi fısatlar sağlayacağı, Kripto Para ve Blockchain gibi kavramlar arasındaki ilişki ve farklılıkları, Kripto Para ekosistemi, unsurları ve Kripto Paraların geleceği, İsmail Hakkı Polat ve konusunda uzmanlar tarafından ele alınacak.

 

8 Şubat 2019 ‘da başlayacak programda, Blockchain kavramını iş dünyasında deneyimlemek için bir atölye çalışması ve dönem katılımcıların uzman mentorlar eşliğinde kendi Kripto Para konseptlerini geliştirecekleri bir “Final Hackathonu” yapılacak.

 

“Kripto para programı 54 saatte tamamlanacak”

Kadir Has Üniversitei Cibali Kampüsü’nde 8 Şubat – 17 Mayıs tarihleri arasında her Cuma günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında olmak üzere toplam 14 hafta sürecek programda, 36 saat ders, 6 saat atölye çalışması ve 12 saat Hackaton olarak toplam 54 saate gerçekleşecek.

Programa kayıt yaptırmak için khas-yasam@khas.edu.tr adresine iletişim bilgilerinizi iletebilirsiniz.

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