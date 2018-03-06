Üniversitede 'Öğretmen Akademisi' kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), öğretmenlere 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak amacıyla okullara ve K12 öğretmenlerine yönelik özel eğitimler tasarladığı Öğretmen Akademisi programını 5 Mart tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü Dr. Tamer Atabarut, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin, BÜYEM Öğretmen Akademisi Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe ve eğitimci-yazar Dr. Özgür Bolat’ın katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle başlattı.

BÜYEM Öğretmen Akademisi, gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük önem taşıyan öğretmenleri küresel düzeyde öğretmenlik yetkinlikleriyle buluşturmak üzere onların yenilikçi bilgi ve yeniliklerle donatılmasını, yurt dışındaki gelişmeleri takip edebilmelerini, yeni yöntemlerle tanışabilmelerini ve kendilerini alanlarında geliştirebilmelerini amaçlıyor. Öğretmen Akademisi’nde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin akademik kadrosu ve alanında uzmanlaşmış profesyonel eğitimciler tarafından sunulan eğitimler, öğretmenlerin ve kurumların önceliklerine uygun olarak tasarlanıyor.

2 bin öğretmene sunulan eğitimler tek çatı altında toplanarak yenilendi

Bugüne kadar BÜYEM tarafından yaklaşık 2 bin öğretmene sunulan eğitimlerin tek çatı altında toplanarak yenilendiği Öğretmen Akademisi kapsamında, kurumlara özel olarak eğitimler de tasarlanabilecek. Kısa dönemli seminer ve atölye çalışmalarının yanı sıra, bir yıldan daha uzun süren ve modüllerden oluşan uzun soluklu projelerin de tasarlanabildiği Akademi’de, AB Projeleri kapsamındaki yeni yöntemler de Türkiye şartlarına adapte edilerek öğretmen eğitiminde kullanılacak.

Okullara Özel Öğretmen Gelişim Programları

Okulların kendileri için seçeceği önceliklere göre, BÜYEM Öğretmen Akademisi dahilinde yürütülen eğitim başlıklarından ya da yeni geliştirilmesi gereken alanlardan seçilerek oluşturulacak kurumlara özel eğitim programları genelde kurumun kültür yapısı ve önceliklerine bağlı olarak uzun soluklu tasarlanıyor ve uygulanıyor. Programın uzunluğu, eğitimlerin sıklığı, süresi, tarihleri ve diğer detaylar, kurumun talepleri doğrultusunda karşılıklı olarak mutabık kalınan şekilde tasarlanıyor.

Bireysel Öğretmen Eğitimleri

BÜYEM bünyesinde eğitimcilere özel açılan tüm eğitimler, bireylerin özel katılımlarına açık olacak şekilde BÜYEM Öğretmen Akademisi çatısı altında toplanıyor. Bunun dışında öğretmenlerden gelecek eğitim talepleri doğrultusunda yeni eğitim başlıkları da belirlenecek. Bireysel olarak katılımda bulunmak isteyen öğretmenlerin BÜYEM online kayıt sistemi üzerinden istedikleri eğitimlere ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Erasmus+ Projeleri

Avrupa Birliği Projeleri kapsamında öğretmenlerin profesyonel gelişimine katkıda bulunacak aktiviteler gerçekleştirilecek. Eğitim ve öğretim tasarımları, içerik ve yöntem geliştirme, müfredat ve uygulama çalışmaları, yeni yaratıcı öğrenme tasarımları, özel eğitim ve kaynaştırma tasarımları gibi birçok alanda, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademik kadrosu ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen AB projelerinin yanı sıra, bu projelerin geliştirilmesi, yeni alanlarda uygulanması ya da yeni konularda projeler oluşturulması için BÜYEM ile çalışmak isteyen paydaşlar da başvuru yapabilecek.