Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Haberler >Kampüs>Üniversitede 'Öğretmen Akademisi' kuruldu

    Üniversitede 'Öğretmen Akademisi' kuruldu

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Geleceğe yön verecek olan öğretmenlerin ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilmeleri ve kendilerini sürekli güncelleyebilmeleri için mesleki eğitimler büyük önem taşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından öğretmenlere 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak amacıyla başlatılan Öğretmen Akademisi programı bu anlamda önemli bir hizmet verecek.

    Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), öğretmenlere 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak amacıyla okullara ve K12 öğretmenlerine yönelik özel eğitimler tasarladığı Öğretmen Akademisi programını 5 Mart tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü Dr. Tamer Atabarut, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin, BÜYEM Öğretmen Akademisi Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe ve eğitimci-yazar Dr. Özgür Bolat’ın katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle başlattı.

    BÜYEM Öğretmen Akademisi, gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük önem taşıyan öğretmenleri küresel düzeyde öğretmenlik yetkinlikleriyle buluşturmak üzere onların yenilikçi bilgi ve yeniliklerle donatılmasını, yurt dışındaki gelişmeleri takip edebilmelerini, yeni yöntemlerle tanışabilmelerini ve kendilerini alanlarında geliştirebilmelerini amaçlıyor. Öğretmen Akademisi’nde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin akademik kadrosu ve alanında uzmanlaşmış profesyonel eğitimciler tarafından sunulan eğitimler, öğretmenlerin ve kurumların önceliklerine uygun olarak tasarlanıyor.

    2 bin öğretmene sunulan eğitimler tek çatı altında toplanarak yenilendi

    Bugüne kadar BÜYEM tarafından yaklaşık 2 bin öğretmene sunulan eğitimlerin tek çatı altında toplanarak yenilendiği Öğretmen Akademisi kapsamında, kurumlara özel olarak eğitimler de tasarlanabilecek. Kısa dönemli seminer ve atölye çalışmalarının yanı sıra, bir yıldan daha uzun süren ve modüllerden oluşan uzun soluklu projelerin de tasarlanabildiği Akademi’de, AB Projeleri kapsamındaki yeni yöntemler de Türkiye şartlarına adapte edilerek öğretmen eğitiminde kullanılacak.

    Okullara Özel Öğretmen Gelişim Programları

    Okulların kendileri için seçeceği önceliklere göre, BÜYEM Öğretmen Akademisi dahilinde yürütülen eğitim başlıklarından ya da yeni geliştirilmesi gereken alanlardan seçilerek oluşturulacak kurumlara özel eğitim programları genelde kurumun kültür yapısı ve önceliklerine bağlı olarak uzun soluklu tasarlanıyor ve uygulanıyor. Programın uzunluğu, eğitimlerin sıklığı, süresi, tarihleri ve diğer detaylar, kurumun talepleri doğrultusunda karşılıklı olarak mutabık kalınan şekilde tasarlanıyor.

    Bireysel Öğretmen Eğitimleri

    BÜYEM bünyesinde eğitimcilere özel açılan tüm eğitimler, bireylerin özel katılımlarına açık olacak şekilde BÜYEM Öğretmen Akademisi çatısı altında toplanıyor. Bunun dışında öğretmenlerden gelecek eğitim talepleri doğrultusunda yeni eğitim başlıkları da belirlenecek. Bireysel olarak katılımda bulunmak isteyen öğretmenlerin BÜYEM online kayıt sistemi üzerinden istedikleri eğitimlere ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.

    Erasmus+ Projeleri

    Avrupa Birliği Projeleri kapsamında öğretmenlerin profesyonel gelişimine katkıda bulunacak aktiviteler gerçekleştirilecek. Eğitim ve öğretim tasarımları, içerik ve yöntem geliştirme, müfredat ve uygulama çalışmaları, yeni yaratıcı öğrenme tasarımları, özel eğitim ve kaynaştırma tasarımları gibi birçok alanda, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademik kadrosu ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen AB projelerinin yanı sıra, bu projelerin geliştirilmesi, yeni alanlarda uygulanması ya da yeni konularda projeler oluşturulması için BÜYEM ile çalışmak isteyen paydaşlar da başvuru yapabilecek. 

    Etiketler: üniversite , öğretmen , öğretmen akademisi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri