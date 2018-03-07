Üniversitede 'Gastronomik Eğitimler' başlıyor

Türk ve Dünya Mutfakları, Temel Pastacılık ve Ekmekçilik, Servis ve Sunum Teknikleri, Pastacılık Modelleme Eğitimleri olmak üzere dört farklı ana kolda uzman eğitimcilerle hayata geçirilecek.

Kalya Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, proje işbirlikçileri Gastronomi Turizmi Derneği (GTD),Kayla Mutfak Sanatları Merkezi ve Haliç Üniversitesince 40’ar saatlik cuma günleri ,gastronomi alanında uzmanlaşacak şef adaylarına yönelik eğitimler verileceği belirtildi. Bununla birlikte açılış konuşmasını Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sayın Gürkan Boztepe’’nin yaptığı basın toplantısında eğitimlerin uygun fiyatlı olacağı vurgulanarak, Türk gastronomisini hak ettiği seviyeye taşıyacak projeler üretilerek ,nitelikli servis elemanı yetiştirileceğini bu doğrultuda uluslararası platformda Türk Mutfağının temsil ve tanıtımını yapan bireyler yetiştirmek hedefimizdir şeklinde vurgu yapıldı.



DEĞERLİ İSİMLERLE ÖNEMLİ BİR PROJE



Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gülden Atay, Türk mutfağının tanıtılmasında katkılarını sunmak istediklerini ve böylece Gürkan Boztepe ile proje için bir araya geldiklerini aktardı. İnsanların bu alanda yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yola çıktığını söyleyen Atay, bu projeyi değerli isimlerle hayata geçirdiklerini ifade ederek “Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.