Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>Üniversite yerleşkesine 15.000 fidan

    Üniversite yerleşkesine 15.000 fidan

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite yerleşkelerine 15 bin fidan dikildiğini bildirdi.

    Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, 42 bin fidan dikimi bulunan üniversite yerleşkelerine çeşitli türlerde 15 bin fidan dikimi daha yapılarak toplamda 57 bin fidan dikildiğini belirtti.

    Daha yeşil, temiz bir alan ve doğayla iç içe bir üniversite yerleşkesi için hareket ettiklerini aktaran Karakaya, açıklamada şunları kaydetti:

    "Sakarya, Eskişehir, Ankara ve İzmir Orman Bölge Müdürlükleri tarafından üniversitemize gönderilen melez servi, mazı, mavi servi, sedir, erik, ıhlamur, ardıç gibi ağaç türlerinden oluşan 15 bin fidan toprakla buluşturduk. 15 bin fidan içinde çeşitli türlerden 500 fidan Kaman Meslek Yüksek Okuluna, 500'ü Çiçekdağı Meslek Yüksek Okuluna gönderilirken ilerleyen dönemlerde üniversitemize meyve ağaçlarının dikilmesi de planlanıyor.

    Bilim üretme ve insan yetiştirmenin yanı sıra doğayı ve çevreyi korumada da kendimize büyük görev düşüyor. Doğayı tahrip eden değil doğayı koruyan, seven ve doğayla iç içe yaşamı esas alan bir yapıya sahibiz. Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi ve ilçe yerleşkelerini daha güzel bir alana kavuşturmak için ağaç dikmeye ve yerleşkeler içerisinde yeşil alan oluşturmaya devam edeceğiz."

    Etiketler: kampüs
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri