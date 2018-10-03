Üniversite öğrencisine Avrupa'dan sinema ödülü
Işık Üniversitesi öğrencisi İlke İzgi’nin ‘Patates Olmak Çok Zor’ animasyon filmi, European Cinematography AWARDS’ta En İyi Animasyon Kısa Film seçildi.
Dünya çapında kariyerine yeni başlayan film yapımcılarını desteklemeyi ve onlara rehberlik ederek film endüstrisi profesyonellerine ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan European Cinematography AWARDS (ECA), kapsamlı bir değerlendirme sürecinden sonra sadece en iyi bağımsız film yapımcılarını ödüllendiriyor.
European Cinematography AWARDS yaptığı değerlendirmede, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi İlke İzgi’nin ‘Patates Olmak Çok Zor’ isimli animasyon filmini, ‘En İyi Animasyon Kısa Film’ seçerek ödüllendirdi.
Ödülü değerlendiren ve animasyonun her dönemde ilgisini çeken bir tür olduğunu kaydeden Işıklı genç sinemacı İlke İzgi, “Bitirme projem olan Patates Olmak Çok Zor filmini tamamen amatör bir ruhla ve acaba altından kalkabilir miyiz gibi tereddütlerle yapmaya karar verdim. Ekibim ile 7 ay süren bir uğraş sonucu oluşturduğumuz bu filmin hem yurtiçi hem yurtdışı festivallerinde kabul görmesi gurur verici” diye konuştu.
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