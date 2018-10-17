Üniversite öğrencisinden gururlandıran birincilik
Fırat Üniversitesi (FÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ahmet Recep Cabaoğlu, Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etti.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ahmet Recep Cabaoğlu, Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etti.
Üniversiteden yapılan açıklamada, milli sporcu Cabaoğlu'nun 12-21 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kendi kilosunda birinci olduğu belirtildi.
Açıklamada, Cabaoğlu'nun, 12 ülkeden bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, 60 kiloda 14 rakibini geride bırakarak dünya rekoru kırdığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, bugüne kadar yapılan birçok müsabakada üniversite sporcularının ve takımlarının önemli başarılara imza attıklarını bildirdi.
Bu tür başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunan Demirdağ, şunları kaydetti:
"Kazanılan bu başarı bizleri gururlandırdığı gibi üniversitemizin tanıtımı noktasında da önem arz etmektedir. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ahmet Recep Cabaoğlu'nu, başarısında emeği geçen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Arslan ve Bilek Güreşi Takım Antrenörü Dr. öğretim üyesi Mustafa Karadağ'ı kutluyorum."
Kaynak: AA
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