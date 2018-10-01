Üniversite öğrencisi sokak sokak kayıp halasını arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerÜniversite öğrencisi sokak sokak kayıp halasını arıyor
GeriKampüs Üniversite öğrencisi sokak sokak kayıp halasını arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
01.10.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencisi sokak sokak kayıp halasını arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversite öğrencisi sokak sokak kayıp halasını arıyor

Üniversite öğrencisi, 28 yıl önce kaybolan ve hiç görmediği halasını sokak sokak arıyor. Elindeki iki fotoğrafla halasını bulmak için gördüğü herkese soruyor.

Halası için arama kampanyası başlatan Reşat Özkan: "28 yıl oldu ve artık bu acının son bulmasını istiyorum"

Üniversite öğrencisi Reşat Özkan, eğitim için geldiği Kocaeli'de elindeki fotoğraflarla sokak sokak gezerek Manisa Akhisar'da 28 yıl önce eşiyle kavga ettikten sonra kaybolan ve daha önce hiç görmediği halasını bulmaya çalışıyor. 
Üniversite eğitimi için Manisa Akhisar'dan Kocaeli'ne gelen 18 yaşındaki Reşat Özkan, elindeki iki fotoğrafla 28 yıl önce kaybolan halasını sokak sokak arıyor. Edinilen bilgiye göre 1990 yılında eşi İsmail Çakmak ile kavga ettikten sonra evden ayrılan sağır ve dilsiz Meryem Çakmak'ın ailesi o günden sonra bir daha kendisinden haber alamadı. 35 yaşındayken evden ayrılan Çakmak'ın en son Manisa otogarına gittiğini öğrenen ailesi verdiği kayıp ilanının ardından 28 yıl geçmesine rağmen herhangi bir ize rastlayamadı. Yaşı gereği daha önce hiç görmediği halasını bulmak için harekete geçen 18 yaşındaki Reşat Özkan ise elindeki fotoğraflarla ölü ya da diri halasının bulunması için yardım bekliyor.

Eşiyle kavga eden sağır ve dilsiz halası 28 yıldır kayıp

Akhisar'da kaybolan halası hakkında bilgiler veren Reşat Özkan, "1990 yılında halam kayboldu. Şu an Kocaeli'de olduğum için halamı aramak istiyorum böyle bir çalışma başlattım. Halam, 1990 yılında Manisa Akhisar Karasonya (Çamönü) köyünde eşiyle kavga etti. Kavgadan sonra en son Manisa otogarına gelmiş ve orda da görülmemiş. Halam okuma yazma bilmiyor ve dilsiz. Halam kaybolduktan 5 ay sonra eşi de kavga etti" dedi.

"Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum"

Halası Meryem Çakmak'ın kaybolması sonrasında ailesinin kayıp ilanı verdiğini anlatan Özkan, "Kayıp ilanı verdiler, dayımlar onu aradı ama bir sonuç çıkmadı. Şu an tekrar aramaya başladım. Halamın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. Bu konuda da yardım bekliyorum yetkililerden. Şu an yaşıyor olsa 63 yaşlarında olması lazımdı. Görenlerin bana ve dayıma ulaşmasını istiyorum, insanlık adına" diye konuştu.

"28 yıl oldu ve artık bu acının son bulmasını istiyorum"

28 yıldır kayıp olan halasının tek oğlu olan dayısının zor durumda olduğunu ifade eden Özkan, "Oğlu var bir tane, dayım çok perişan gerçekten. 28 yıl oldu ve artık bu acının son bulmasını istiyorum. Bu yüzden harekete geçtim zaten. Elimde halama ati resimler ve ona ait kimlik mevcut, babamdan almıştım. Bütün ailem bana destek verdi. Gerçekten kimsenin başına gelmesin, çok kötü bir durum. Halam okuma yazma bilmiyor ve dilsiz. Eğer gören varsa bana ulaşmalarını istiyorum. Mezarı dahil varsa bulmak istiyorum" şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu

Kampüsleri dönüştürecek fikirlere destek

Pilot olmak isteyenlere müjde

Üniversite öğrencilerinin yeni rotası: Polonya