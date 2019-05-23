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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerÜniversite öğrencisi piknik yaparken 50 milyon yıllık fosil buldu
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23.05.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencisi piknik yaparken 50 milyon yıllık fosil buldu

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Üniversite öğrencisi piknik yaparken 50 milyon yıllık fosil buldu

Büşra Bektaş isimli üniversite öğrencisi, Siirt'te piknik yaptığı sırada bir fosil buldu. Fosilin, incelenme sonucu 50 milyon yıllık 'nummulit' isimli deniz canlısına ait olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi Büşra Bektaş'ın piknik yaparken bulduğu fosil, nesli tükenmek üzere olan kelaynak, dev kertenkele, leopar sazanı ve fizyolojik ömrünü tamamlamış 2 bine yakın hayvanın tanıtıldığı Zooloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, fosil ile ilgili bilgi almak için başka ülkelerdeki fosil bilimcilerle iletişime geçtiklerini söyledi. Anadolu'nun daha önce sular altında bulunduğunu söyleyen Satar, araştırmalar sonucunda birçok farklı türe ait fosillerin gün yüzüne çıkacağını aktardı.

Üniversite öğrencisi piknik yaparken 50 milyon yıllık fosil buldu

Fosili bulan Büşra Bektaş da Siirt’in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı mevkisinde piknik yaparken çevreyi gözlemlemek istediğini belirterek bu taşların ilgisini çektiğini aktardı.

50 milyon yıllık tek hücreli bir canlıya ait fosilin böyle bir yerde bulunmasından heyecan duyduklarını anlatan Bektaş, "Orada böyle çok taş var. Oralara gidilip araştırma yapılmasını istiyorum. Çünkü bu bölgeler daha önce denizle kaplıymış. O bölgelerde bu canlıların bulunması bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

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