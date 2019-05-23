Üniversite öğrencisi piknik yaparken 50 milyon yıllık fosil buldu
Büşra Bektaş isimli üniversite öğrencisi, Siirt'te piknik yaptığı sırada bir fosil buldu. Fosilin, incelenme sonucu 50 milyon yıllık 'nummulit' isimli deniz canlısına ait olduğu tespit edildi.
Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi Büşra Bektaş'ın piknik yaparken bulduğu fosil, nesli tükenmek üzere olan kelaynak, dev kertenkele, leopar sazanı ve fizyolojik ömrünü tamamlamış 2 bine yakın hayvanın tanıtıldığı Zooloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, fosil ile ilgili bilgi almak için başka ülkelerdeki fosil bilimcilerle iletişime geçtiklerini söyledi. Anadolu'nun daha önce sular altında bulunduğunu söyleyen Satar, araştırmalar sonucunda birçok farklı türe ait fosillerin gün yüzüne çıkacağını aktardı.
Fosili bulan Büşra Bektaş da Siirt’in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı mevkisinde piknik yaparken çevreyi gözlemlemek istediğini belirterek bu taşların ilgisini çektiğini aktardı.
50 milyon yıllık tek hücreli bir canlıya ait fosilin böyle bir yerde bulunmasından heyecan duyduklarını anlatan Bektaş, "Orada böyle çok taş var. Oralara gidilip araştırma yapılmasını istiyorum. Çünkü bu bölgeler daha önce denizle kaplıymış. O bölgelerde bu canlıların bulunması bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.
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