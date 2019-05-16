Üniversite öğrencisi paramotor ile Türkiye'yi dolaşacak
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yasin Yaşar Bayol, dünyanın en uzun paramotor uçuşuna imza atmaya hazırlanıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yasin Yaşar Bayol, dünyanın en uzun paramotor uçuşuna imza atmaya hazırlanıyor. Bayol, Işıklar Askeri Hava Lisesi’ne pilot olmak için giren ancak Hava Harp Okulu’nda yarım kalan havacılık serüvenini 3 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam ettiren Bayol’un microlight ve planör ile uçuş deneyimi var. T-41 eğitim uçağı ile 7 sorti eğitim uçuşu yapan Bayol, “Journey Through Turkey” isimli proje ile Türkiye’yi baştan sonra paramotor ile dolaşacak.
Bayol, projenin amacını, “Köylerde yaşayan çocuklara havacılığı tanıtmak, hayallerini dinleyip bir belgesel serisi oluşturmak ve Türkiye üzerinde paramotor ile dünyanın en uzun seyahatini yapmak” olarak özetliyor.
Yücel’in poz verdiği simülatörün helikopter olması da dikkat çekti. Son 2 yıldır otostopla Türkiye’nin doğusundan batısına birçok ilini dolaşan Bayol, köy okullarındaki çocuklara uzatılan bir elin karşılığını çok iyi bildiğini ifade ederek ekliyor:
"Hayatımın ilk 13 yılını Niğde’de geçirdim. Uçmak konusunda o kadar meraklı ve istekliydim ki, bir hava aracını yakından görebilmek için, düşmesini istediğimi hatırlıyorum. O zamanlar biri yaşadığım yere gelip uçmayı ve bunun sadece hayallerde olmadığını söylese, ailemin yada toplumun belirlediği hedeflere şuursuzca koşmak yerine, kendi hayallerim için kararlar alırdım. Bugün hayalimi gerçekleştirmek ve hayallerini susturup, başkalarının belirlediği hedeflere giden çocukları konuşturmak için uçmaya çalışıyorum. Bu ülke fikirleriyle, projeleriyle ve hayalleriyle yaşayan çocuklarla dolu. Onlara, hayallerinin peşinden koşmalarını söylemek için yardımınıza ihtiyacım var."
Aynı zamanda köylerde yetişen çocuklarla hayalleri üzerine konuşup, bir Youtube serisi oluşturmak istediğini de belirten Bayol'un yakından tanımak için:
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