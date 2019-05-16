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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencisi paramotor ile Türkiye'yi dolaşacak

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Üniversite öğrencisi paramotor ile Türkiye'yi dolaşacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yasin Yaşar Bayol, dünyanın en uzun paramotor uçuşuna imza atmaya hazırlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yasin Yaşar Bayol, dünyanın en uzun paramotor uçuşuna imza atmaya hazırlanıyor. Bayol, Işıklar Askeri Hava Lisesi’ne pilot olmak için giren ancak Hava Harp Okulu’nda yarım kalan havacılık serüvenini 3 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam ettiren Bayol’un microlight ve planör ile uçuş deneyimi var. T-41 eğitim uçağı ile 7 sorti eğitim uçuşu yapan Bayol, “Journey Through Turkey” isimli proje ile Türkiye’yi baştan sonra paramotor ile dolaşacak.

Bayol, projenin amacını, “Köylerde yaşayan çocuklara havacılığı tanıtmak, hayallerini dinleyip bir belgesel serisi oluşturmak ve Türkiye üzerinde paramotor ile dünyanın en uzun seyahatini yapmak” olarak özetliyor.

Üniversite öğrencisi paramotor ile Türkiyeyi dolaşacak


Yücel’in poz verdiği simülatörün helikopter olması da dikkat çekti. Son 2 yıldır otostopla Türkiye’nin doğusundan batısına birçok ilini dolaşan Bayol, köy okullarındaki çocuklara uzatılan bir elin karşılığını çok iyi bildiğini ifade ederek ekliyor:

"Hayatımın ilk 13 yılını Niğde’de geçirdim. Uçmak konusunda o kadar meraklı ve istekliydim ki, bir hava aracını yakından görebilmek için, düşmesini istediğimi hatırlıyorum. O zamanlar biri yaşadığım yere gelip uçmayı ve bunun sadece hayallerde olmadığını söylese, ailemin yada toplumun belirlediği hedeflere şuursuzca koşmak yerine, kendi hayallerim için kararlar alırdım. Bugün hayalimi gerçekleştirmek ve hayallerini susturup, başkalarının belirlediği hedeflere giden çocukları konuşturmak için uçmaya çalışıyorum. Bu ülke fikirleriyle, projeleriyle ve hayalleriyle yaşayan çocuklarla dolu. Onlara, hayallerinin peşinden koşmalarını söylemek için yardımınıza ihtiyacım var."

Aynı zamanda köylerde yetişen çocuklarla hayalleri üzerine konuşup, bir Youtube serisi oluşturmak istediğini de belirten Bayol'un yakından tanımak için:

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