Üniversite öğrencisi model kaşları yüzünden tehdit ediliyor

ABD'de yaşayan ve Kıbrıs asıllı olan Sophia Hadjipanteli isimli üniversite öğrencisi güzel model, kalın kaşları yüzünden ölüm tehditleri aldığını, ancak bunu umursamadığını söyledi.

ABD Maryland Üniversitesi’nde pazarlama bölümünde okuyan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli’nin sıra dışı kaşları görenlerin ilgi odağı oluyor. Adeta bir kurt adamı andıran kalın kaşları zaten dikkat çeken sarışın kız, kaşlarını boyatınca daha da çok ilgi topluyor. Bu kaşları nedeniyle ölüm tehditleri bile aldığını söyleyen güzel model, bunu umursamadığını söylüyor. Genç kıza bir çok marka da tanıtım yüzü olması konusunda teklifte bulunuyor.

SIRA DIŞI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Gençler son yıllarda güzellik anlayışında kalıpların dışına çıkmaya başladı. Onlardan biri de Instagram modeli Sophia Hadjipanteli. Sıra dışı kaşları ile dikkat çeken güzel model, gür kaşlarının genlerinden geldiğini ve aldırmadığını söylüyor. Sophia isimli genç kız konu hakkında yaptığı açıklamada, ”Bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden tehditleri ölüm alıyorum.” ifadelerini kullandı. Bu tehditleri hiç umursamadığını söyleyen Sophia, bu kaşları ile kendisini daha güzel hissettiğini de sözlerine ekledi.